Lista de todos los ganadores de la 50 edición de Maratón LA PRENSA-Gatorade

Una edición de oro para el recuerdo. Las calles de San Pedro Sula nuevamente se llenaron de vida este domingo 14 de junio para recibir la tan esperada Media Maratón de LA PRENSA-Gatorade, y cómo no, siendo esta la número 50 en la historia.
Fueron miles de corredores quienes formaron parte de esta nueva aventura y muchos los que lograron alzarse en el podio para poner sus nombres en los libros de una competencia que ha tenido auge con el paso de los años.
El gran ganador del día fue el guatemalteco Diego Tumax, quien conquistó los 21 kilómetros de la histórica 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade en la categoría masculina con un tiempo de 01:10:10. Por detrás de él aparecieron Walter Salvador Rodríguez con 01:12:19 y, en el tercer puesto, Michael López con 01:13:50.
En la categoría femenina, Guatemala una vez más se hizo presente. Apareció una conocida, una que no bajó el ritmo y que en este año se llevó el tan anhelado primer lugar de los 21 K luego de haberse quedado en la segunda plaza en la edición anterior.
Hablamos de Joselyne Jenifer Yos Ajuchan, quien este domingo se adueñó de la carrera con un tiempo de 01:23:44. La hermana centroamericana corrió por las calles de San Pedro Sula, un territorio que ya es parte de ella, y que con su actuación de esta mañana, ha dejado huella al ser la ganadora en la Media Maratón de LA PRENSA-Gatorade.
Detrás de ella aparecieron Elda Amisadai Fernández con un tiempo de 01:29:10 y Valeria Amaya con 01:29:14. En esta edición de oro, participaron más de 13 mil corredores en un ambiente espectacular que terminó con las premiaciones a los destacados atletas.
La Maratón es posible gracias al patrocinio de los siguientes bastiones: Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial y Total, Progcarne, Nescafé, Foskrol, Siman y Economascostas, Kotex, Finlay - Diclocarminativo y Altran, Elektra e Italika, Farma Fácil, Yummi Nuts y Yummi Pops, Gasolinera UNO, Supermercados Colonial, Camas Royal, Excell, Fisiocrem, Fruvetsa, Jetstereo, Grupo Q, Welchez Café, Logicsa, Musflex, Goldstar, Smartpic y SerCargo.
Los ganadores de la 50 edición de la Maratón LA PRENSA-Gatorade
1 - Diego Tumax - 01:10:10
2 - Walter Salvador Rodríguez - 01:12:19
3 - Michael Ottoniel López - 01:13:50
21 K - Femenino
1 - Joselyne Jenifer Yos Ajuchan - 01:23:44
2 - Elda Fernández González - 01:29:10
3 - Valeria Amaya - 01:29:14
18-29 años - Masculino
1 - Osvin Maldonado - 01:24:42
2 - Franklin David Gómez Gómez - 01:26:26
3 - Jorge David Madrid Cambar - 01:29:35
18-29 años - Femenino
1 - Claudia Laínez - 01:36:28
2 - Izabella Vallejo - 01:39:34
3 - Nele Rauen - 01:39:44
30-39 años - Masculino
1 - Kelvin Josué Gallo - 01:18:34
2 - Melvin Fabricio Rivas Urbina - 01:19:00
3 - Edgar Calderón - 01:19:20
30-39 años - Femenino
1 - Tania Estrada - 01:29:31
2 - Julia Melgar Hernández - 01:52:08
3 - Aída Marcela Castellanos - 01:54:34
40-49 años - Masculino
1 - Héctor Schellenger - 01:21:00
2 - Carlos Roberto Castro - 01:22:20
3 - Claudio Narciso Rivera - 01:23:40
40-49 años - Femenino
1 - Mayra Aguilar - 01:45:44
2 - Yasmin Alvarenga - 01:47:54
3 - Lize Marien Madrid Hernández - 01:49:17
50-59 años - Masculino
1 - Rosalio Escaya Gil - 01:21:25
2 - Javier Zubieta - 01:33:04
3 - Santos Vicente Amaya - 01:33:46
50-59 años - Femenino
1 - Edda Marizol Hernández - 01:45:54
2 - Mónica Pesce - 01:53:09
3 - Nicole Bondy - 01:53:44
60 y más años - Masculino
1 - José Santiago Vargas - 01:35:02
2 - José Adolfo Romualdo - 01:44:40
3 - Dennis René Zelaya Pérez - 01:45:22
60 y más años - Femenino
1 - Nadia Enríquez - 02:00:18
2 - Louedes Antonia Osorto Ordoñez - 02:26:36
3 - Hilda Bendana - 02:40:41
10 K - Masculino
1 - Estuardo González - 00:33:28
2 - Milton Nájera - 00:34:54
3 - Inocente Baldemar Sinay - 00:35:08
10 K -Femenino
1 - Yesica Carolina Baires - 00:42:09
2 - Aura González - 00:44:05
3 - Vilma María Escoto Rodríguez - 00:44:22
18-29 años Masculino
1 - Daniel Alexander Pineda - 00:35:20
2 - Fabio Rodrigo Umanzor Calderón - 00:37:35
3 - Jeremith Javier García Aceituno - 00:38:02
18-29 años Femenino
1 - Alanna Michelle Fonseca Raudales - 00:53:48
2 - Eda Saturnina Ávila Díaz - 00:54:23
3 - María Ramos - 00:55:38
30-39 años Masculino
1 - Víctor Saban Rucal - 00:35:17
2 - Carlos Neptaly Varela - 00:36:15
3 - José Luis Cáceres Gómez - 00:37:55
30-39 años Femenino
1 - Jenifer Judith Vásquez Casco - 00:47:40
2 - Florinda Isabel Galo Sosa - 00:49:43
3 - Helen Lili Guevara Méndez - 00:50:20
40-49 años Masculino
1 - Edgardo Lorenzo Guzmán- 00:40:04
2 - Héctor Wilfredo Padilla Sierra - 00:41:59
3 - Christian Alejandro Álvarez - 00:43:32
40-49 años Femenino
1 - Susana Bautista - 00:49:51
2 - Esloan Doblado - 00:52:05
3 - Brenda Lastenia Quezada Bengtson - 00:52:20
50-59 años - Masculino
1 - Golfran Ortéz - 00:41:09
2 - Elbin Eduardo Erazo - 00:42:49
3 - César Paulino Flores Morales - 00:43:05
50-59 años - Femenino
1 - Lilian Janneth Rodríguez Tejeda - 00:58:52
2 - Norberta Pacheco Gómez - 00:59:41
3 - Patricia González - 01:02:37
60 y mas años - Masculino
1 - Gerardo Mauricio Tabora Mejía - 00:52:10
2 - Julio Cessr Molina - 00:55:42
3 - Carlos Gerardo Gallegos - 00:57:51
60 y más Femenino
1 - Flor Amanda Romero Espinoza - 00:55:46
2 - María Eugenia Gallegos - 00:57:48
3 - Carmen Keusen - 01:04:04
5 K - Masculino
1 - Ariel Josué Pavón Colindres - 00:17:13
2 - Gerson Nahun Figueroa - 00:17:27
3 - Leonel Mejía - 00:17:31
5K - Femenino
1 - Juridia Yamileth Lorenzo - 00:20:56
2 - Lidia López Pablo - 00:21:17
3 - Suani Carolina Rodríguez Sánchez - 00:21:55
18-29 años- Masculino
1 - Jefry Enrique Bautista Padilla - 00:17:56
2 - Nahaman Humberto - 00:18:24
3 - Fernando Rucal Canel - 00:18:41
18-29 años - Femenino
1 - Angie Castro - 00:23:19
2 - Digna Marisol Rivera Caballero - 00:23:25
3 - Aslhey Larissa Erazo Alberto - 00:24:34
30-39 años - Masculino
1 - Ángel Gabriel Carlo - 00:18:35
2 - Marlon Núñez - 00:19:27
3 - Abner Oded Sierra Vieda - 00:19:38
30-39 años - Femenino
1 - Karla Martiza Cruz Díaz - 00:24:08
2 - Yajaira Casco - 00:25:01
3 - María Fernanda Vásquez García - 00:25:16
40-49 años - Masculino
1 - Virgilio Leiva - 00:19:13
2 - Hilichs Maroxy Meza Mejía - 00:19:28
3 - Richard Greiner - 00:19:56
40-49 años - Femenino
1 - Blanca Eris Mejía - 00:24:54
2 - Kenia Lizette Urbina - 00:25:38
3 - Margarita Zelaya - 00:26:01
50 y más años - Masculino
1 - Alfredo Espinoza Salinas - 00:20:42
2 - Cruz Javier Rivera Aguirre - 00:21:05
3 - Marcio Ariel Casco Contreras - 00:21:23
50 y más años - Femenino
1 - Mirian Suyapa Armijo Díaz - 00:28:15
2 - Olga Martinez Mejía - 00:28:40
3 - Claudia Regina Blanco Castillo - 00:29:37
Colegial 12-17 años - Masculino
1 - Lucas Fernando Canales Cáceres - 00:19:21
2 - Yeison Josué Hernández Osorio - 00:19:22
3 - Rafael Quintana - 00:19:42
Colegial 12-17 años - Femenino
1 - Olivia Coello - 00:23:50
2 - Camila Nazzareth Mioñez Zelaya - 00:24:10
3 - Karina Gross - 00:25:03
Retos Especiales Intelectual Masculino
1 - Elmer Ismael Cubas Cano - 00:21:13
2 - Ansony Ordoñez - 00:24:28
3 - Fernando Enrique Zúniga Rodríguez - 00:33:30
Retos Especiales Intelectual Femenino
1 - Jenifer Patricia Mejía Moreno - 00:43:26
2 - Camila Anjelyth Rodríguez - 00:46:54
3 - Dayana Nicole Hernández Cruz - 00:53:42
Retos Especiales Visual Masculino
1 - Moisés Velásquez Aceituno - 00:21:36
2 - Anner Obed Gómez Rodríguez - 00:27:30
3 - Obed Maradiaga - 00:27:35
Retos Especiales Visual Femenino
1 - Keisy Lizeth Girón Alcerro - 00:33:06
2 - Milagros Alexandra Lobo Lobo - 00:33:21
3 - Gleidi Lohany Figueroa Corea - 00:42:25
Retos Especiales Físico Masculino
1 - Juan Ángel Orellana Hernándes - 00:30:08
2 - Hudson Joel Pita López - 00:30:31
3 - Jeffrey Oneal Mejía - 00:31:05