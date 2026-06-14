Lista de todos los ganadores de la 50 edición de Maratón LA PRENSA-Gatorade

Una edición de oro para el recuerdo. Las calles de San Pedro Sula nuevamente se llenaron de vida este domingo 14 de junio para recibir la tan esperada Media Maratón de LA PRENSA-Gatorade, y cómo no, siendo esta la número 50 en la historia. Fueron miles de corredores quienes formaron parte de esta nueva aventura y muchos los que lograron alzarse en el podio para poner sus nombres en los libros de una competencia que ha tenido auge con el paso de los años.

El gran ganador del día fue el guatemalteco Diego Tumax, quien conquistó los 21 kilómetros de la histórica 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade en la categoría masculina con un tiempo de 01:10:10. Por detrás de él aparecieron Walter Salvador Rodríguez con 01:12:19 y, en el tercer puesto, Michael López con 01:13:50. En la categoría femenina, Guatemala una vez más se hizo presente. Apareció una conocida, una que no bajó el ritmo y que en este año se llevó el tan anhelado primer lugar de los 21 K luego de haberse quedado en la segunda plaza en la edición anterior. Hablamos de Joselyne Jenifer Yos Ajuchan, quien este domingo se adueñó de la carrera con un tiempo de 01:23:44. La hermana centroamericana corrió por las calles de San Pedro Sula, un territorio que ya es parte de ella, y que con su actuación de esta mañana, ha dejado huella al ser la ganadora en la Media Maratón de LA PRENSA-Gatorade. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Detrás de ella aparecieron Elda Amisadai Fernández con un tiempo de 01:29:10 y Valeria Amaya con 01:29:14. En esta edición de oro, participaron más de 13 mil corredores en un ambiente espectacular que terminó con las premiaciones a los destacados atletas. La Maratón es posible gracias al patrocinio de los siguientes bastiones: Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial y Total, Progcarne, Nescafé, Foskrol, Siman y Economascostas, Kotex, Finlay - Diclocarminativo y Altran, Elektra e Italika, Farma Fácil, Yummi Nuts y Yummi Pops, Gasolinera UNO, Supermercados Colonial, Camas Royal, Excell, Fisiocrem, Fruvetsa, Jetstereo, Grupo Q, Welchez Café, Logicsa, Musflex, Goldstar, Smartpic y SerCargo.

Los ganadores de la 50 edición de la Maratón LA PRENSA-Gatorade