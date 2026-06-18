¡Paralizaron NY! Entre famosos y miles de fanáticos los Knicks festejan el título

Miles de personas se congregaron en Nueva York, entre ellos famosos actores y cantantes quienes festejaron el título de la NBA conquistado por la Knicks quienes vencieron en las finales a los San Antonio Spurs.
Aficionados de Knicks celebran este jueves, el primer título de la NBA de los New York Knicks en Nueva York (Estados Unidos) en una fiesta única después de muchos años de sequía.
Miles de personas tiñen este jueves de naranja y azul las calles del bajo Manhattan para celebrar el primer título de la NBA de los New York Knicks desde 1973, con una multitudinaria rúa que arrancó en Battery Park y sube por la icónica avenida de Broadway durante el tramo conocido como 'el Cañón de los Héroes'.
El recorrido acabará en la plaza de la Alcaldía, donde el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, recibirá a toda la plantilla y entregará las llaves de la ciudad a los campeones.
El rapero Fat Joe rides fue uno de los que no se perdió la fiesta de los Knicks, pues es uno de los fanáticos que no falla en los partidos del equipo en New York
El alcalde de Nueva York, Zohan Momdani (d), saluda al jugador Jeremy Sochan de los New York Knicks durante la celebración del titulo de la NBA este jueves, en Nueva York (Estados Unidos).
Karl-Anthony Towns (d) de los New York Knicks sostiene un trofeo durante la celebración del titulo de la NBA este jueves, en Nueva York (Estados Unidos).
El famoso actor y cómico estadounidense, Ben Stiller celebró por lo alto la conquista de los Knicks, quienes armaron una enorme fiesta en la Gran Manzana tras la conquista de su anillo de la NBA.
Desde antes del amanecer, aficionados llegados de los cinco distritos neoyorquinos comenzaron a concentrarse a lo largo del recorrido entre Battery Park y el consistorio.
El ciniesta norteamericano y el aficionado más famoso de los Knicks, Spike Lee fue uno de los primeros en llegar a la fiesta que armaron los Knicks, además compartió con los jugadores en el recorrido del autobús por toda la ciudad.
La expectación es tan grande que miles de personas buscaban cualquier punto desde el poder ver observar el paso de los jugadores, constató EFE. Algunos aficionados incluso llegaron durante la madrugada para asegurarse un lugar.
El entusiasmo refleja la importancia de un campeonato que ha puesto fin a más de medio siglo de espera para una de las franquicias más emblemáticas de la NBA.
Aunque los Knicks conquistaron los títulos de 1970 y 1973, nunca habían disfrutado de un desfile de estas dimensiones, por lo que la celebración de este jueves es la primera de este tipo en los 80 años de historia del equipo.
Karl-Anthony Towns (c-arriba) de Knicks celebra este jueves, el primer título de la NBA de los New York Knicks en Nueva York (Estados Unidos).
Jordan Clarkson (c-i) de Knicks celebra este jueves, el primer título de la NBA de los New York Knicks en Nueva York (Estados Unidos).
El base Jalen Brunson, elegido jugador más valioso de las Finales, y figuras como Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Josh Hart y Mikal Bridges son algunos de los nombres más ovacionados por la afición.
Jordan Clarkson (2-i) de Knicks celebra este jueves, el primer título de la NBA de los New York Knicks en Nueva York (Estados Unidos).
La ciudad ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad, con más de 10.000 agentes, la mayor cifra destinada a un evento planificado en Nueva York, después de los incidentes registrados durante las celebraciones espontáneas el pasado fin de semana tras la consecución del título.
Entre la marea naranja y azul asistente, los colores de los Knicks, predomina un ánimo festivo y la urgencia por no perderse un momento histórico para muchas generaciones.