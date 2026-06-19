Difundir el Mundial sin derechos de transmisión es sancionable: Instituto de la Propiedad

El Instituto de la Propiedad (IP) fue claro de cara a la Copa Mundial 2026 : la señal del torneo está protegida, y transmitir o retransmitir los partidos sin la autorización de los titulares de los derechos de transmisión constituye una infracción sancionable en Honduras.

San Pedro Sula, Honduras. El Instituto de la Propiedad recordó que la señal del torneo está protegida. Transmitir o retransmitir los partidos sin autorización expone a multas y al decomiso de equipos utilizados.

Según el Instituto de la Propiedad, ya se han identificado casos de transmisión no autorizada del Mundial en restaurantes y bares deportivos. Las irregularidades incluyen el uso de cableras, servicios IPTV, sitios web y aplicaciones piratas. La entidad recordó que también se sancionarán los eventos de proyección masiva que no cuenten con las licencias requeridas.

La advertencia no distingue tamaños ni formatos. Alcanza a los aficionados que retransmiten partidos completos en redes sociales, a los establecimientos que proyectan los encuentros sin licencia y a cualquier plataforma que difunda la señal sin contar con los derechos locales.

Las sanciones, aplicadas por la Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGPI), van de 10 a 200 salarios mínimos —de aproximadamente L149,000 hasta cerca de L2.98 millones— y pueden incluir el decomiso de los equipos utilizados.

El IP subrayó un principio que suele pasarse por alto: los derechos de transmisión son territoriales. Una señal o un acuerdo válido en otro país no autoriza su difusión en Honduras. Reempaquetar o redistribuir la señal del Mundial sin los derechos correspondientes en el país es precisamente la conducta que la normativa persigue. La institución recordó, además, que la FIFA protege de forma activa sus marcas y señales frente a usos no autorizados.