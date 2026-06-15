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Cervecería Hondureña impulsa iniciativa global “Brindemos por nuestros bares”

Cervecería Hondureña y su marca líder SalvaVida realizaron el lanzamiento de “Brindemos por nuestros bares”, una iniciativa global que destaca estos espacios donde los hondureños comparten grandes experiencias.

Cervecería Hondureña impulsa iniciativa global “Brindemos por nuestros bares”

Cervecería Hondureña junto a su marca líder SalvaVida presentaron la iniciativa global "Brindemos por nuestros bares".

15 de junio de 2026 a las 14:40

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cervecería Hondureña y su marca líder SalvaVida celebraron por segundo año consecutivo la iniciativa global “Brindemos por nuestros bares”, un espacio dedicado a reconocer el aporte de miles de emprendedores que, desde sus negocios, dinamizan la economía, generan empleo y crean espacios de convivencia para los hondureños.

La actividad reunió a propietarios de bares, restaurantes, representantes de asociaciones gremiales, autoridades locales y medios de comunicación, con el propósito de visibilizar el impacto de este sector en el desarrollo económico y social del país.

Más allá de su contribución económica, los establecimientos denominados bares son puntos de encuentro donde las personas se reúnen para compartir experiencias, celebrar momentos importantes y fortalecer lazos amistad.

Karla Ávila, directora Legal &amp; Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña, destacó que las personas viven momentos de gran emoción en los bares durante el Mundial.

Karla Ávila, directora Legal & Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña, destacó que las personas viven momentos de gran emoción en los bares durante el Mundial.

“En Cervecería Hondureña hemos acompañado el crecimiento de muchos emprendedores y negocios que hoy son parte de la vida y recuerdos de miles de hondureños. La Copa Mundial nos brinda una oportunidad especial para celebrar y seguir impulsando espacios donde las personas puedan disfrutar de cada partido y compartir grandes momentos”, expresó Karla Ávila, directora Legal & Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña.

“Brindemos por nuestros bares, es más que un evento, es una oportunidad para reconocer el trabajo de los emprendedores que, día a día, convierten estos espacios en puntos de encuentro donde las personas comparten, celebran y crean recuerdos. Su aporte es importante para la economía, turismo y vida social”, concluyó Ávila.

El lanzamiento de la iniciativa contó con la participación de propietarios de bares, restaurantes, representantes de asociaciones gremiales, autoridades locales y medios de comunicación.

El lanzamiento de la iniciativa contó con la participación de propietarios de bares, restaurantes, representantes de asociaciones gremiales, autoridades locales y medios de comunicación.

Mientras millones de aficionados alrededor del mundo viven la emoción de la Copa Mundial, la iniciativa también pone en el centro a quienes hacen posibles esos momentos de encuentro: Los emprendedores de bares y restaurantes, quienes, con su trabajo diario impulsan la economía de sus ciudades y convierten cada partido en una oportunidad para compartir y disfrutar.

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Redacción web
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