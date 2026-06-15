Cervecería Hondureña impulsa iniciativa global “Brindemos por nuestros bares”

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cervecería Hondureña y su marca líder SalvaVida celebraron por segundo año consecutivo la iniciativa global “Brindemos por nuestros bares”, un espacio dedicado a reconocer el aporte de miles de emprendedores que, desde sus negocios, dinamizan la economía, generan empleo y crean espacios de convivencia para los hondureños.

La actividad reunió a propietarios de bares, restaurantes, representantes de asociaciones gremiales, autoridades locales y medios de comunicación, con el propósito de visibilizar el impacto de este sector en el desarrollo económico y social del país.

Más allá de su contribución económica, los establecimientos denominados bares son puntos de encuentro donde las personas se reúnen para compartir experiencias, celebrar momentos importantes y fortalecer lazos amistad.