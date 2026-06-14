Guatemalteco conquista la histórica 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade: "Trabajé mucho"

¡Histórico! El guatemalteco Diego Tumax se proclamó este domingo 14 de junio como el gran campeón de la edición 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade, una competencia que volvió a hacer historia al reunir una cifra récord de participantes en las calles de San Pedro Sula, Honduras. Portando el número 1270 y originario del departamento de Totonicapán, Guatemala, Diego Tumax ofreció una exhibición de resistencia y calidad al dominar de principio a fin la exigente prueba de los 21 kilómetros. El corredor chapín cruzó la meta en solitario y con amplia autoridad para proclamarse campeón de la edición 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade, consolidándose como el nuevo monarca de una de las competencias más prestigiosas de Centroamérica.

“Estoy muy contento, la verdad he trabajado mucho para venir a ganar este lindo evento. Doy gracias a Dios por este resultado. Venía bien preparado, pero siempre con la incertidumbre de la competencia, porque aquí hay atletas de mucha calidad y hay que respetarlos a todos”, expresó Tumax tras cruzar la línea de meta. El atleta guatemalteco destacó que su participación en 2025 le dejó una espina clavada, la cual hoy logró sacarse con su victoria en la edición 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade. “Mi objetivo era ganar, el año pasado me quedé con esa espinita y hoy vine con la mentalidad de revancha”, añadió el corredor, visiblemente emocionado tras conquistar uno de los eventos deportivos más importantes de la región. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La carrera dio inicio puntualmente a las 5:00 de la mañana en medio de un ambiente cargado de emoción, expectativa y entusiasmo por parte de los miles de participantes y aficionados que se dieron cita para vivir una jornada histórica.

La ruta de los 21 kilómetros, considerada la más desafiante del certamen, puso a prueba la resistencia y preparación de miles de atletas. Más de 13,000 corredores participaron en esta histórica edición, una cifra sin precedentes que confirma el crecimiento y la relevancia internacional que ha alcanzado la Maratón LA PRENSA-Gatorade. La carrera reunió a destacados atletas nacionales e internacionales provenientes de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, México, Estados Unidos y diversas naciones africanas, quienes llegaron con el objetivo de buscar nuevos récords, mejorar sus marcas personales y conquistar el podio. Uno de los grandes atractivos de esta edición fue su certificación internacional, un reconocimiento que ha convertido a la prueba en una oportunidad ideal para corredores que buscan registrar tiempos oficiales de cara a importantes competencias mundiales, incluido el Campeonato Mundial de Atletismo. Desde antes de las 5:00 de la mañana, más de 13,000 corredores comenzaron a llegar al parqueo de Comisariato Los Andes, convertido en el corazón de una fiesta deportiva que reúne a atletas procedentes de 22 países. La diversidad de participantes refleja el espíritu inclusivo de la Maratón LA PRENSA-Gatorade, donde personas de diferentes edades, culturas, profesiones y condiciones sociales comparten una misma pasión: correr.

Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad esperan durante todo el año la llegada de este momento especial. La historia de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade se remonta a 1976, cuando un grupo de visionarios sampedranos, liderados por don Adolfo Hung Pacheco, sentó las bases de un evento que con el paso del tiempo se transformó en un gigante del deporte nacional. El reconocido filántropo japonés Shin Fujiyama no faltó a la cita y corrió la ruta de los 21 kilómetros. Fujiyama, quien se ha convertido en uno de los participantes más queridos por el público hondureño, ha encontrado en esta carrera un espacio para apoyar la educación del país. Su fundación trabaja con el objetivo de construir 1,000 escuelas en Honduras y ya ha superado la cifra de 110 centros educativos edificados, beneficiando a miles de niños y jóvenes. La Maratón es posible gracias al patrocinio de los siguientes bastiones: Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial y Total, Progcarne, Nescafé, Foskrol, Siman y Economascostas, Kotex, Finlay - Diclocarminativo y Altran, Elektra e Italika, Farma Fácil, Yummi Nuts y Yummi Pops, Gasolinera UNO, Supermercados Colonial, Camas Royal, Excell, Fisiocrem, Fruvetsa, Jetstereo, Grupo Q, Welchez Café, Logicsa, Musflex, Goldstar, Smartpic y SerCargo.

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