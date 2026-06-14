El video del accidente donde murió el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi

El mundo del entretenimiento está de luto. El famoso cantante estadounidense Oliver Tree falleció este domingo en un trágico accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil, luego de que dos helicópteros chocaran en pleno vuelo. El terrible accidente ocurrió en la zona de Recreio dos Bandeirantes. Tras el fuerte impacto en el aire, se produjo un gran incendio. Una de las aeronaves cayó directamente sobre el estacionamiento de una tienda de autos, lo que provocó que el fuego alcanzara y destruyera decenas de vehículos. Los cuerpos de emergencia locales se desplegaron rápidamente en el lugar, pero lamentablemente se confirmó la muerte de seis personas.

Además de los pilotos de ambas aeronaves, las autoridades identificaron entre las víctimas a tres figuras muy conocidas de internet y la música: el cantante Oliver Tree, el creador de contenido argentino conocido como Gaspi, y el director de videos musicales Lucas Vignale. ¿Quién era Oliver Tree? No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Oliver Tree, originario de California, Estados Unidos, se convirtió en una estrella mundial gracias a las redes sociales y las plataformas de música. Era famoso por su estilo único, donde mezclaba canciones pegajosas con humor, videos de comedia y acrobacias en patín. Entre sus éxitos más grandes y escuchados en todo el mundo se encuentran las canciones "Life Goes On" y "Miss You". Hace apenas unas semanas, el artista había estado en la Ciudad de México ofreciendo un concierto y grabando videos con influencers locales que se volvieron virales de inmediato.