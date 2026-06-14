Mourinho lo pidió y Real Madrid cierra su fichaje: 60 millones por un ex del Barça

Tras confirmarse el regreso de José Mourinho al Real Madrid luego de 13 años y ante la inminente llegada de Bernardo Silva, Dumfries y Konaté, el conjunto merengue ha concretado su cuarto refuerzo de cara a la próxima temporada.

Luego de dos años sin levantar títulos, el club blanco ha comenzado una revolución en su plantilla y llegó a un acuerdo con el español Marc Cucurella, futbolista que se formó en las inferiores del Barcelona y que hizo su debut profesional con la camiseta azulgrana en 2018.

Así lo confirma este domingo el periodista Fabrizio Romano a través de sus redes sociales, asegurando que ha sido un pedido expreso por el propio Mourinho para reforzar el lateral izquierdo.

"Acuerdo verbal en marcha entre todas las partes, el jugador también es el lateral izquierdo deseado por Mourinho. Cucurella dejará el Chelsea y se unirá al Madrid tras el Mundial", adelanta.

Los blancos pagarán 60 millones de euros al Chelsea por el traspaso de un Cucurella que disputó cuatro temporadas y conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes 2025 con los 'Blues'.