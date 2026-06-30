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Mientras CR7 juega el Mundial, lo que hace Georgina en USA ¿Por qué le dicen Mimoa?

Georgina Rodríguez lo ha presumido en sus redes sociales durante todo el Mundial 2026.

30 de junio de 2026 a las 08:06
Mientras CR7 juega el Mundial, lo que hace Georgina en USA ¿Por qué le dicen Mimoa?
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Georgina Rodríguez está en Estados Unidos disfrutando de la Copa del Mundo. Mientras Cristiano Ronaldo está concentrado en Portugal, ella ha compartido lo que pasa haciendo en el país norteamericano.
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La famosa creadora de contenido quiso mostrar a sus millones de seguidores cómo vive estas vacaciones.
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Mientras ella disfruta del sol, la selección de Portugal sigue luchando con todo en el Mundial.
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La hermosa mujer de CR7 no ha dejado de publicar todo lo que está pasando con ella en la ciudad de Miami, Estados Unidos.
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También ha compartido postales de sus hijos en la ciudad norteamerica.
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La modelo que ha querido tener bien informados a sus seguidores de lo que pasa con ella y comparte cada momento.
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En su albúm de fotos se puede ver que ha vistado lugares muy lujosos.
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También publicaron fotos divirtiéndose y bañándose en las hermosas playas de la ciudad estadounidense.
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Cada imagen que publica se puede notar la felicidad de la argentina, mujer de Cristiano Ronaldo.
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También ha ido a lugares de lujo, cosas que se puede dar gracias a ser la pareja de una de las grandes figuras del fútbol.
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Su vestimenta ha sido espectacular como siempre.
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Su bolso costoso tampoco podía faltar en su andar diario.
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Mientras ella disfruta del sol, la selección de Portugal sigue luchando con todo en el Mundial.
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Mimoa no es un apodo de Georgina Rodríguez, sino el nombre de su propia marca de ropa deportiva y casual.
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Ella creó esta firma de moda, enfocada en prendas cómodas y versátiles. La marca ha ganado gran atención pública ya que la modelo la ha lucido frecuentemente en sus eventos reciente.
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La modelo nacida en Jaca compartió hermosas fotos junto a sus hijos apoyando al equipo portugués.
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En las imágenes se les puede ver muy felices y unidos en cada momento de esta aventura.
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Georgina mostró el emocionante viaje de camino a Miami y cómo se prepararon para el traslado.
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La empresaria no dudó en subir a sus redes sociales los momentos más destacados de la semana.
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Sus seguidores reaccionaron con millones de interacciones a las postales familiares en Estados Unidos.
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Toda la familia se mantiene unida y positiva esperando el próximo gran partido de Cristiano Ronaldo.
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También publicaron fotos divirtiéndose y bañándose en las hermosas playas de la ciudad estadounidense.
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En las imágenes se les puede ver muy felices y unidos en cada momento de esta aventura.
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La sensualidad de la modelo también ha sido vista por sus seguidores.
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Lujosos restaurantes ha vistado durante su estadia en Miami.
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Y su cuerpo no dejó de lucirlo...
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