Bajas en Barcelona: Flick llegó con una lista de 5 jugadores que deben salir desde hoy

Tras terminar la gira de partidos de preparación por Inglaterra y Suiza, el entrenador azulgrana ya tiene claro quiénes son los futbolistas que no serán tomados en cuenta de cara al siguiente curso. Algunos ya se fueron del equipo.
El Barcelona goleó ayer al Brasilea (2-5) en encuentro amistoso celebrado en Suiza y finalizará su pretemporada este miércoles cuando dispute el Trofeo Joan Gamper en el Camp Nou ante el Al Ahly egipcio.
Tal como le sucedió a los demás equipos, la planificación se vio alterada por el Mundial 2026, incorporando los internacionales y los fichajes tardíamente, y cerrando a última hora ese duelo frente al Basilea tras caerse el plan inicial de viajar a Marruecos.
Una vez finalizada la gira de partidos amistosos fuera de España, el equipo azulgrana regresó a la Ciudad Condal para prepararse de cara al Gamper, con la particularidad que el técnico Hansi Flick ya valoró quiénes deben quedarse y salir del primer equipo.
De acuerdo con El Nacional de Cataluña, Flick volvió a las oficinas del Barcelona con una lista de cinco de jugadores que deben marcharse esta misma semana. No serán tomados en cuenta y tienen que buscar minutos en otro sitio.
El técnico de 61 años "ha tomado una decisión contundente con cinco jóvenes del Barça", apunta la citada fuente, para luego asegurar que le ha trasladado a la dirección deportiva que Marc Casadó no entra en sus planes.
Casadó es el nombre con mayor peso de la lista. Ha demostrado que puede competir, pero la recuperación de Bernal y la acumulación de centrocampistas reducen su espacio. Flick no quiere tenerlo como cuarta opción cuando todavía está en edad de jugar con continuidad. Clubes como Manchester United, Milan y en Arabia muestran interés por su fichaje.
Otra de las "víctimas" es Héctor Fort, quien vive una situación parecida. El lateral quiere quedarse y demostrar que puede competir con Koundé y Eric García, pero Flick no termina de verlo preparado para asumir un papel estable. Una nueva cesión aparece como la vía preferida para evitar frenar su progresión.
Tommy Marqués también ha mostrado cualidades interesantes, aunque tiene demasiada competencia por delante. El DT evita prolongar una situación en la que los jóvenes entrenan con el primer equipo, pero apenas aparecen cuando llegan las citas importantes.
De hecho, el periodista Fabrizio Romano ya confirmó que Marqués tendría todo cerrado para jugar con el SC Braga de Portugal. El mediocampista de 19 años le dejaría unos 4 millones de euros al Barcelona por su venta.
Toni Fernández también ha tenido participación con el primer equipo, pero no tiene sitio en la delantera, especialmente cuando el club insiste por Julián Álvarez. Es uno de los talentos mejor considerados de la cantera, pero Flick entiende que mantenerlo como actor secundario no ayuda. El jugador de 18 años necesita partidos, responsabilidad y continuidad.
Guille Fernández completa la lista pese a ser una de las joyas más prometedoras surgidas de La Masia. El Barça quiere protegerlos, por lo que cualquier salida debería diseñarse con cesiones, opciones de recompra o fórmulas que permitan recuperar el control si explotan fuera.
El mensaje en las oficinas es claro: desde hoy deben empezar a moverse cinco operaciones. No significa que el Flick haya dejado de confiar en ellos, sino que ha definido quiénes tendrán minutos reales. Para el resto, quedarse puede convertirse en el peor escenario posible. La prioridad será encontrar destinos donde jueguen, crezcan y puedan volver con un nivel superior.
Respecto a las bajas que ya están confirmadas se encuentra Ferran Torres que decidió irse al PSG. Ansu Fati firmó un contrato permanente con el Mónaco, Ronald Araujo fue prestado al Liverpool al igual que Ter Stegen en el Ajax.
Y si de refuerzos hablamos, el cuadro culé cuenta con Adeyemi, Anthony Gordon, Jesse Bisiwu y el acuerdo con Rodri ya está cerrado. El volante español viajará en las próximas horas a Barcelona para firmar su nuevo contrato.
Asímismo, Joao Cancelo aterrizó este lunes en Barcelona para cerrar formalmente su regreso definitivo al club. El portugués logró rescindir su contrato con el Al-Hilal, renunciando a una buena parte de su salario para facilitar su retorno al Camp Nou. Al no tener que pagar costo de transferencia, el Barça incorpora al lateral de 32 años como agente libre. (Foto por Sport)