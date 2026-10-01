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¡Ilusionada! Honduras dejó Jamaica y llegó a conquistar un triunfo más en Martinica

La Selección de Honduras se trasladó a Martinica donde hará este día el reconocimiento de cancha para su duelo clave de este viernes por la Nations League. ¿Quién sustituirá a Denil Maldonado?

01 de octubre de 2026 a las 10:52
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La Selección de Honduras arribó este día a Martinica, tierras en la que intentará conquistar tres puntos más para buscar la clasificación a cuartos de final de la Nations League. El equipo lleva muchas novedades.

 Fotos: FFH
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El mediocampista del Red Bulls de New York de la MLS, David Ruiz, todavía no suma minutos en este partido y sería una de las variantes que usaría este viernes ante Martinica.
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Jonathan Rubio se ha convertido en una novedad en el 11 titular siendo el jugador diferente que ha mostrado que está en buen nivel futbolístico.
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Luis Palma también es otro de los titulares que podría tener descanso ante Jamaica para darle paso a Edwin Rodríguez quien ya está recuperado.
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El delantero Exon Arzú quien milita en el Carabobo FC del fútbol de Venezuela, ha sido suplente y ante Jamaica sumó sus primeros minutos en esta competencia.
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El entrenador de la Bicolor, José Francisco Molina, ya comienza a encontrarle la vuelta al equipo nacional y sumó el primer triunfo de Honduras en tierras jamaiquinas en la historia.
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Jorge Álvarez, es otro de los jugadores que ha tenido pocos minutos en esta competencia ya que viene saliendo de una larga lesión con Olimpia.
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Muy motivados los futbolistas de la Selección de Honduras en su viaje: Luis Fernando Vega, Kervin Arriaga y Denil Maldonado. Este último es duda para este compromiso ante Martinica.
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Clinton Bennett podría ser la sorpresa en el equipo hondureño en la zaga central sustituyendo a Denil Maldonado y sumar sus primeros minutos en esta competencia.
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El extremo del Lugano FC de Suiza, Dereck Moncada, fue habilitado por la CONCACAF tras su expulsión ante Jamaica ya que fue una roja que no se le debió mostrar.
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Alex Naíd Güity, portero de Lobos UPNFM es otro de los pocos jugadores que no ha sumado minutos en esta competencia.
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Deybi Flores es uno de los líderes en el mediocampo de Honduras. Por su físico y poder de recuperación será clave en este encuentro frente a los caribeños este viernes.
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El delantero Bryan Róchez ya suma un gol y podría repetir en el 11 titular ante Martinica; también está el jovencito Keyrol Figueroa.
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Alenis Vargas y Erick Puerto son dos de los jóvenes que han tenido proyección en el equipo nacional, pero el jugador del Bate Borisov de Bielorrusia, no suma minutos en este duelo.
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