¡Ilusionada! Honduras dejó Jamaica y llegó a conquistar un triunfo más en Martinica

La Selección de Honduras arribó este día a Martinica, tierras en la que intentará conquistar tres puntos más para buscar la clasificación a cuartos de final de la Nations League. El equipo lleva muchas novedades.
El mediocampista del Red Bulls de New York de la MLS, David Ruiz, todavía no suma minutos en este partido y sería una de las variantes que usaría este viernes ante Martinica.
Jonathan Rubio se ha convertido en una novedad en el 11 titular siendo el jugador diferente que ha mostrado que está en buen nivel futbolístico.
Luis Palma también es otro de los titulares que podría tener descanso ante Jamaica para darle paso a Edwin Rodríguez quien ya está recuperado.
El delantero Exon Arzú quien milita en el Carabobo FC del fútbol de Venezuela, ha sido suplente y ante Jamaica sumó sus primeros minutos en esta competencia.
El entrenador de la Bicolor, José Francisco Molina, ya comienza a encontrarle la vuelta al equipo nacional y sumó el primer triunfo de Honduras en tierras jamaiquinas en la historia.
Jorge Álvarez, es otro de los jugadores que ha tenido pocos minutos en esta competencia ya que viene saliendo de una larga lesión con Olimpia.
Muy motivados los futbolistas de la Selección de Honduras en su viaje: Luis Fernando Vega, Kervin Arriaga y Denil Maldonado. Este último es duda para este compromiso ante Martinica.
Clinton Bennett podría ser la sorpresa en el equipo hondureño en la zaga central sustituyendo a Denil Maldonado y sumar sus primeros minutos en esta competencia.
El extremo del Lugano FC de Suiza, Dereck Moncada, fue habilitado por la CONCACAF tras su expulsión ante Jamaica ya que fue una roja que no se le debió mostrar.
Alex Naíd Güity, portero de Lobos UPNFM es otro de los pocos jugadores que no ha sumado minutos en esta competencia.
Deybi Flores es uno de los líderes en el mediocampo de Honduras. Por su físico y poder de recuperación será clave en este encuentro frente a los caribeños este viernes.
El delantero Bryan Róchez ya suma un gol y podría repetir en el 11 titular ante Martinica; también está el jovencito Keyrol Figueroa.
Alenis Vargas y Erick Puerto son dos de los jóvenes que han tenido proyección en el equipo nacional, pero el jugador del Bate Borisov de Bielorrusia, no suma minutos en este duelo.