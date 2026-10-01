¡Locura! El niño que conquistó el corazón de Marathón y se “tatuó” las firmas en la piel

El Marathón compartió con su afición en una de las tiendas patrocinadores y tuvo muy buena aceptación de la afición que compartió con el plantel del equipo verdolaga. Durante el evento, un niño se llevó la atención porque pidió que le firmaran la piel. ¿Por qué lo hizo?
Los aficionados del Monstruo hicieron enormes filas para llevarse las firmas de los jugadores del Monstruo que convivió con los fieles seguidores en la tienda Diunsa en San Pedro Sula.
Niños, mujeres y hombres compartieron una pasión por el equipo que está peleando los primeros lugares del torneo Apertura de la mano del entrenador, Silvio Rudman.
El futbolista Nathanael Martínez, conocido como “Talacha”, le firma la camisa a un niño que no cabe de felicidad al recibir el autógrafo del lateral derecho.
Los defensores, Henry Figueroa y Kenny Bodden, sonríen mientras estampan las camisas de los fanáticos del cuadro Esmeralda.
Esta bella aficionada del Monstruo sonríe después de posar con los jugadores del Monstruo Verde.
El portero panameño, César Samudio, sonríe mientras es fotografiado al momento de estampar su rúbrica en una camisa retro de aquel Marathón que destacó a finales de la primera década de este siglo.
El técnico del Monstruo, Silvio Rudman, le firma la camisa a una chica que compartió la felicidad de conocer de cerca a sus héroes deportivos.
¿Le daría permiso su mamá? Este niño fue toda una sensación en el evento del Marathón ya que se fue a su casa a disfrutar la firma de los jugadores que idolatra.
Los fanáticos del Monstruo verde como Jonathan Rougier y Brian Farioli, fueron solicitados por los aficionados, principalmente los niños.
La enorme fila de fanáticos del verde que disfrutaron. Por ahora están eliminados de la Copa Centroamericana pero sueñan con la conquista del torneo Apertura donde son segundos.
Hasta el kinesiólogo del Marathón, Gustavo Mauricio Suazo, conocido como “Maní”, estuvo dando firmas, pues es toda una leyenda del cuadro verdolaga que ha estado presente en los 10 títulos del club desde 1975.
Marathón es uno de los equipos con más afición en San Pedro Sula. En los últimos años ha tenido muchos niños que se están haciendo seguidores y así lo puede demostrar esta imagen.
Este niño se hizo viral al firmarse el cuerpo al no tener la camisa de Marathón. Se “tatuó” literalmente las firmas de los jugadores y una curiosa es que pidió que el técnico, Silvio Rudman, le firmar la frente, siendo la única firma que se puso en su rostro.
Muy sonriente, este pequeño fanático de Marathón posa con los brazos llenos de firma de los jugadores que le regalaron una alegría.
Esta es una de las camisas retro que trae muchos recuerdos a los aficionados, pues se ganaron muchos títulos en la época de Manuel Keosseián. Además, se destacó a nivel internacional.
Algunos aficionados se dieron la oportunidad de hablar directamente con los jugadores como este que está hablando con César Samudio, guardameta que ha perdido la titularidad.
Marathón es uno de los clubes que tiene las aficionadas más guapas como lo muestran estas lindas chicas que observan a sus jugadores favoritos mientras esperan tomarse fotos.
El delantero Alberth Elis está buscando renacer con el Marathón y es muy querido por los aficionados, pues toda su vida ha vivido en San Pedro Sula hasta que se fue para el Olimpia.
LAs enormes sonrisas de los fanáticos de Marathón al compartir un momento ameno donde se sacaron fotos, firmaron sus camisas y sobre todo, pudieron hablar de cerca con todos ellos.
Marathón está teniendo un buen semestre de la mano de Silvio Rudman y a nivel internacional estará peleando el repechaje para avanzar a la Champions de Concacaf. Se enfrentará al Alianza FC de El Salvador.
Marathón llevó a todo su plantel para que los aficionados pudieran estar de cerca con el Monstruo.
Cada firma es muy valorada por los aficionados que compartieron con los jugadores y los motivaron para que sigan luchando en las dos competencias.