Revelan la súplica a Cristiano Ronaldo en el aeropuerto para evitar el escándalo

Cristiano Ronaldo salió de la concentración de Portugal y, antes de partir a Madrid, recibió una última súplica en el aeropuerto para evitar el escándalo.
Cristiano Ronaldo decidió abandonar la concentración en Copenhague después de las últimas declaraciones del entrenador y tras mantener una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.
Cristiano Ronaldo dejó la concentración del combinado luso en Copenhague, apenas unas horas después de la conferencia de prensa de Jorge Jesus, en la que el seleccionador volvió a referirse a la situación del delantero.
El entrenador había confirmado que Ronaldo tampoco sería titular ante Dinamarca, después de que el atacante permaneciera en el banquillo durante los 90 minutos del triunfo de Portugal por 2-1 sobre Noruega
El entrenador Jorge Jesus explicó que había decidido previamente no utilizarlo en ninguno de los dos partidos de esta fecha de la Liga de Naciones y defendió que las decisiones deportivas corresponden al entrenador.
La situación se volvió todavía más delicada después de que Ronaldo no participara en el entrenamiento con sus compañeros. Jesus había asegurado minutos antes que el portugués se ejercitaría con el grupo, pero finalmente el capitán abandonó el estadio Parken de Copenhague. Poco después llegó la confirmación de que había decidido dejar la concentración.
De hecho, Ronaldo y Jorge Jesus llegaron a mantener una conversación que inicialmente parecía haber calmado las aguas. Sin embargo, la situación volvió a complicarse posteriormente y terminó con la salida del capitán portugués del campamento.
Después de abandonar la concentración, Cristiano Ronaldo publicó un mensaje en sus redes sociales en el que explicó que tomó la decisión después de la conferencia de prensa de Jorge Jesus y de una conversación con Pedro Proença.
El conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus alcanzó un punto límite en la concentración de Portugal.
Según informó Diario MARCA, el seleccionador portugués y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, acudieron al aeropuerto de Copenhague para intentar convencer al capitán de que no abandonara la concentración y permaneciera junto al resto de sus compañeros
El objetivo era convencer al máximo referente de Portugal de que dejara atrás las diferencias y continuara concentrado con el grupo para afrontar el compromiso ante Dinamarca.
La escena terminó teniendo un desenlace completamente diferente al que buscaban las autoridades portuguesas.
Cristiano Ronaldo se mantuvo firme, abordó el avión y abandonó Dinamarca, dejando atrás la concentración portuguesa y a sus compañeros.
Cristiano Ronaldo ignoró la petición del DT Jorge Jesus de no irse de la selección de Portugal y prensa internacional informa de que mantiene su decisión de no continuar con los lusos.
El avión aterrizó en la capital danesa sobre las 22.15 de la noche (hora peninsular española) y volvió a despegar hacia Madrid a las 23.35 horas. Con Cristiano en el aparato, dejando atrás a sus compañeros, se ponía fin a la etapa de Ronaldo en la selección de Portugal. En tierra quedaban también dos protagonistas de la historia, que hicieron una última intentona de convencer al futbolista.
Cristiano Ronaldo, que llegaba a Dinamarca con el resto del equipo, decidió después de escuchar las palabras de su seleccionador abandonar el estadio donde se preparaba para entrenar. Se fue al hotel, cogió la maleta y pidió que su avión privado, que estaba en Madrid, pusiera rumbo a Copenhague para recogerle.