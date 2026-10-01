"La peor de la historia": prensa reacciona al fracaso de Costa Rica en Nations League

Costa Rica quedó eliminada junto a Nicaragua y Trinidad y Tobago tras el triunfo de Curazao por el grupo A de la Liga de Naciones de Concacaf. Así reaccionó la prensa:
Reclutador de talentos de la zona del Caribe, Nahuel La zona, reveló que con el resultado de Curazao las selecciones de Trinidad y Tobago, Costa Rica y Nicaragua estaban eliminadas de la fase final de la Nations League.
Jaime Núñez, Periodista de Costa Rica: “Solo queda evitar el descenso”
Kevin Jiménez de Costa Rica: “Ahora la lucha será por el no descenso”
Christian Sandoval, periodista de Costa Rica, también respalda: “ El único objetivo de hoy y el domingo es no descender”
TD Más, prensa polémica de Costa Rica, replicó: “Pero la culpa era de la prensa”
Andrés González de Costa Rica reveló que les tocará jugar un repechaje en la Copa Oro en marzo
Diario La Prensa de Honduras: “Costa Rica dice adiós a la Liga de Naciones y recibe sentencia que los deja atónitos”
Johan Raudales de Diez: “Los agrandados quedaron eliminados a falta de dos partidos”
Jackson Chinchilla: “Costa Rica y Nicaragua quedan en ridículo y sin salir al campo”
Mario Figueroa, periodista de Diez, fue contundente: “Está es la peor Costa Rica de la historia”
Gustavo Roca, periodista de Honduras, fue claro: “Una mancha a su flagrante historia y escudo”
Así reaccionó Diario El Heraldo al primer fracaso que se dio en la Liga A de la CONCACAF Nations League.
Yashin Quesada no quiso hablar del tema y prefirió animar a la gente de lo importante que es ganar hoy ante Nicaragua
FUTV dio los datos de Costa Rica en la Liga de Naciones en 21 partidos: 6 triunfos, 8 empates y 7 derrotas.