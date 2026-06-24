Mauricio Dubón conecta su octavo jonrón, pero los Bravos caen ante Padres

El hondureño Mauricio Dubón continúa firmando una destacada temporada en las Grandes Ligas y en la noche del martes volvió a hacerse sentir con el madero al conectar su octavo cuadrangular del año durante la visita de los Bravos de Atlanta a los Padres de San Diego en el Petco Park. Dubón castigó al relevo de San Diego en la parte alta del quinto episodio. Con un potente batazo hacia el jardín izquierdo, el hondureño descifró un lanzamiento del japonés Yuki Matsui y envió la pelota fuera del parque para romper el empate en el marcador.

El cuadrangular significó su octavo vuelacercas de la campaña y puso momentáneamente al frente a Atlanta con pizarra de 6-5, desatando la celebración en el dugout de los Bravos, pero la emoción no duraría mucho desafortunadamente. Antes del batazo de Dubón, Atlanta había logrado igualar las acciones en la cuarta entrada gracias a un doble productor de Ozzie Albies, preparando el escenario para que el hondureño apareciera con uno de los batazos más importantes de la noche. Sin embargo, los Padres reaccionaron y terminaron llevándose el triunfo en un dramático desenlace. El juego se extendió hasta la décima entrada, donde Manny Machado conectó un sencillo decisivo en el primer lanzamiento de la parte baja del episodio para impulsar la carrera de la victoria y sellar el triunfo de San Diego por 7-6. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Pese a la derrota de los Bravos, la actuación de Mauricio Dubón vuelve a confirmar el gran momento que atraviesa el utility hondureño, quien sigue aportando tanto con el bate como con su versatilidad defensiva que lo caracteriza.