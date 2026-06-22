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Continúan obras de modernización en el Campo Lempira Reina

Condepor trabaja a todo vapor en cambios en la infraestructura del Campo Pelota Lempira Reina.

Continúan obras de modernización en el Campo Lempira Reina
22 de junio de 2026 a las 16:48

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) continúa impulsando importantes proyectos de infraestructura deportiva en el país. En esta ocasión, los trabajos de mejoramiento en el Campo de Pelota Lempira Reina avanzan de manera constante, reflejando el compromiso de la institución con el fortalecimiento de los espacios destinados a la práctica deportiva.

Las labores que se desarrollan en el recinto buscan brindar instalaciones más adecuadas y funcionales para los atletas y comunidades que hacen uso de este escenario. Estas mejoras forman parte de una estrategia orientada a garantizar entornos seguros y de calidad para el desarrollo de las distintas disciplinas.

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CONDEPOR ha reiterado que la inversión en infraestructura deportiva es fundamental para promover el crecimiento del deporte nacional. La modernización y mantenimiento de los espacios permiten que los deportistas cuenten con mejores condiciones para entrenar y competir.

Asimismo, estas acciones contribuyen al fortalecimiento de los procesos de formación y preparación de nuevas generaciones de atletas, quienes encuentran en instalaciones renovadas una herramienta clave para potenciar su rendimiento y alcanzar sus objetivos deportivos.

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Con proyectos como el del Campo de Pelota Lempira Reina, CONDEPOR reafirma su apuesta por el desarrollo integral del deporte hondureño, respaldando a las diferentes disciplinas y promoviendo escenarios dignos que favorezcan el crecimiento del talento nacional.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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