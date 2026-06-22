Continúan obras de modernización en el Campo Lempira Reina

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) continúa impulsando importantes proyectos de infraestructura deportiva en el país. En esta ocasión, los trabajos de mejoramiento en el Campo de Pelota Lempira Reina avanzan de manera constante, reflejando el compromiso de la institución con el fortalecimiento de los espacios destinados a la práctica deportiva.

Las labores que se desarrollan en el recinto buscan brindar instalaciones más adecuadas y funcionales para los atletas y comunidades que hacen uso de este escenario. Estas mejoras forman parte de una estrategia orientada a garantizar entornos seguros y de calidad para el desarrollo de las distintas disciplinas.