Nueva Generación hace historia: Honduras conquista la Copa América Juvenil

Nueva Generación puso en alto el nombre de Honduras al conquistar de manera invicta la Copa América Juvenil disputada en Barranquilla, Colombia, coronándose campeón tras vencer al representativo anfitrión en una emocionante final y firmando una actuación histórica para el deporte nacional.

El conjunto originario de la comunidad garífuna de Tornabé, en Atlántida, pudo participar en el certamen gracias al respaldo del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, por medio de CONDEPOR, institución que financió los boletos aéreos del equipo como parte de su apoyo al desarrollo del talento hondureño.

Dirigidos por el profesor Martín Laureano, los catrachos dominaron la fase de grupos con paso perfecto, al derrotar 9-2 a Guatemala, 3-2 a Venezuela y 2-0 a México, resultados que les permitieron avanzar con nueve puntos de nueve posibles y consolidarse como uno de los favoritos al título.