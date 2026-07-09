Nueva Generación hace historia: Honduras conquista la Copa América Juvenil

Nueva Generación puso en alto el nombre de Honduras al conquistar de manera invicta la Copa América Juvenil disputada en Barranquilla, Colombia, coronándose campeón tras vencer al representativo anfitrión en una emocionante final y firmando una actuación histórica para el deporte nacional.
El conjunto originario de la comunidad garífuna de Tornabé, en Atlántida, pudo participar en el certamen gracias al respaldo del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, por medio de CONDEPOR, institución que financió los boletos aéreos del equipo como parte de su apoyo al desarrollo del talento hondureño.
Dirigidos por el profesor Martín Laureano, los catrachos dominaron la fase de grupos con paso perfecto, al derrotar 9-2 a Guatemala, 3-2 a Venezuela y 2-0 a México, resultados que les permitieron avanzar con nueve puntos de nueve posibles y consolidarse como uno de los favoritos al título.
En la etapa definitiva igualaron 1-1 frente a Colombia y volvieron a encontrarse con el conjunto cafetero en la gran final. Allí, Nueva Generación mostró personalidad y eficacia para imponerse 3-2, cerrando el campeonato sin conocer la derrota y levantando el trofeo continental.
Con cinco partidos disputados, un invicto intacto y una sobresaliente actuación colectiva, el equipo hondureño escribió una página memorable para Tornabé y para todo el país, demostrando que el talento y la disciplina pueden competir al más alto nivel internacional.
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Este logro también refleja la apuesta de CONDEPOR y del Gobierno de la República por respaldar a los jóvenes deportistas hondureños, brindándoles oportunidades para representar a Honduras en escenarios internacionales y alcanzar resultados históricos como el conseguido en Colombia.