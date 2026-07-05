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Dubón es imparable en la MLB: así fue su noveno jonrón en la paliza de los Bravos

Mauricio Dubón sigue encendido: conecta otro jonrón y lidera paliza de los Braves sobre los Mets

Dubón es imparable en la MLB: así fue su noveno jonrón en la paliza de los Bravos

Mauricio Dubón sigue encendido: conecta otro jonrón y lidera paliza de los Braves sobre los Mets

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05 de julio de 2026 a las 09:09

El hondureño Mauricio Dubón continúa brillando en las Grandes Ligas y el pasado sábado volvió a ser protagonista al conectar un cuadrangular en la contundente victoria de los Atlanta Braves por 14-3 sobre los New York Mets, reafirmando el gran momento que atraviesa con el madero y dejando una vez más el nombre de Honduras en lo más alto del béisbol.

Dubón fue una de las figuras del encuentro al disparar su noveno jonrón de la temporada, batazo que lo mantiene empatado en el quinto lugar del equipo en ese departamento.

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Además, impulsó dos carreras, llegando a 47 remolcadas en la campaña, cifra que lo coloca empatado en el puesto 43 entre todos los peloteros de las Grandes Ligas.

Del mismo modo, el catracho anotó dos carreras, alcanzando las 40 en la temporada, recibió una base por bolas, estableciendo una nueva marca personal con 25 , y se lució con una espectacular atrapada en el jardín izquierdo que arrancó los aplausos de los aficionados.

La ofensiva de Atlanta fue demoledora y castigó sin piedad al pitcheo de los Mets con una lluvia de carreras que terminó en un aplastante 14-3, en una jornada especial por la celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, donde Dubón fue uno de los grandes protagonistas de la fiesta deportiva.

Este domingo, los Bravos de Atlanta buscará completar la barrida sobre los Mets cuando se vuelvan a enfrentarse a partir de las 10:30 de la mañana (hora de Honduras).

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Los Braves tendrán como abridor al venezolano Martín Pérez, mientras que los Mets enviarán al montículo al novato Nolan McLean.

Todas las miradas volverán a estar sobre Mauricio Dubón, quien intentará prolongar su gran momento y seguir escribiendo una temporada memorable para el béisbol hondureño.

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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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