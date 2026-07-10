Honduras conquista cinco medallas en la primera jornada del Panamericano de Sambo

Por Costanza Pedroza. - La delegación de Honduras cerró una destacada primera jornada en el Campeonato Panamericano de Sambo, que se celebra en Alajuela, Costa Rica, al conquistar cinco medallas: una de oro, una de plata y tres de bronce, resultados que la mantienen entre las delegaciones protagonistas del certamen continental. El principal resultado llegó de la mano de Brad Flores, quien se coronó campeón panamericano en la categoría +98 kg de Sambo Deportivo Masculino, otorgándole a Honduras el primer título continental de la jornada. La medalla de plata fue obtenida por Cinthia Canales, subcampeona en la división +80 kg de Sambo Deportivo Femenino, mientras que las preseas de bronce fueron conquistadas por Óscar Fonseca (-58 kg, Sambo Deportivo Masculino), Indira Germer (-59 kg, Sambo Deportivo Femenino) y Diego López (-64 kg, Sambo Combate Masculino).

Con estos resultados, Honduras demostró competitividad en ambas modalidades del campeonato y logró ubicar a cinco de sus atletas en el podio continental durante el primer día de competencias.

MEDALLAS DE HONDURAS

1- Brad Flores – Sambo Deportivo Masculino (+98 kg)

2- Cinthia Canales – Sambo Deportivo Femenino (+80 kg)

3- Óscar Fonseca – Sambo Deportivo Masculino (-58 kg)

3- Indira Germer – Sambo Deportivo Femenino (-59 kg)

3- Diego López – Sambo Combate Masculino (-64 kg) No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Es una sensación que no sabría describir. Desde que vine sentía que lo podía ganar. Siempre dije que sea la a voluntad de Dios", comentó Brad Flores en charla con Constanza Mora Pedraza. La primera jornada del Campeonato Panamericano de Sambo dejó un amplio reparto de medallas entre las delegaciones del continente, con competencias en Sambo Deportivo y Sambo Combate, tanto en las ramas masculina como femenina. Estados Unidos, Costa Rica y Venezuela fueron los países más destacados al conquistar múltiples títulos continentales, en una jornada caracterizada por la paridad y el alto nivel competitivo. En Sambo Deportivo Masculino, Estados Unidos abrió el día con el título de Vernell Roberts II en los -58 kg, mientras que México celebró el oro de Emil Said Montes de Oca Jiménez (-71 kg). Costa Rica hizo valer su condición de local con el triunfo de Esteban Brenes (-88 kg) y Honduras sumó un histórico campeonato gracias a Brad Flores en la categoría de +98 kg. Las medallas también se distribuyeron entre Ecuador, Bolivia, Honduras, Uruguay, México, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá, reflejando el equilibrio entre las delegaciones.