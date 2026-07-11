Conor McGregor sufre grave lesión y cae ante Holloway en un insólito final en UFC 329

La esperada pelea estelar de UFC 329 entre Conor McGregor y Max Holloway terminó de la forma más inesperada. El combate disputado en el T-Mobile Arena apenas superó el minuto de acción antes de ser detenido por una aparente lesión en la rodilla derecha del irlandés, quien no pudo continuar tras resentirse en dos intentos de patada. Desde su ingreso al octágono, McGregor fue la gran figura de la noche. El irlandés recibió una de las mayores ovaciones de la velada y respondió con su tradicional caminata rumbo al centro de la jaula, mientras Holloway también era ovacionado por el público. La expectativa era enorme, ya que ambos protagonizaban un esperado reencuentro más de una década después de su primer enfrentamiento en 2013.

Una vez sonó la campana, McGregor intentó imponer condiciones de inmediato con una ofensiva basada en las patadas. Sin embargo, en su primer intento apoyó de mala manera la pierna derecha al aterrizar y comenzó a mostrar evidentes gestos de dolor. Aunque permaneció de pie y trató de continuar, la molestia era visible y limitaba por completo su movilidad. El momento decisivo llegó cuando el irlandés volvió a lanzar una patada alta. Al apoyar nuevamente la pierna derecha, esta volvió a fallar y McGregor terminó en la lona sin haber conectado el golpe. Holloway aprovechó la situación para lanzarse al ataque con una serie de codazos buscando finalizar el combate, mientras su rival únicamente intentaba protegerse desde el suelo, incapaz de reincorporarse con normalidad.

Tras permitir que McGregor se levantara, el réferi observó que el excampeón seguía sin poder desplazarse. Holloway, consciente de la evidente lesión de su oponente, aguardó mientras el oficial evaluaba la situación. Un último intento de lanzar una patada confirmó que el irlandés no estaba en condiciones de continuar, por lo que el tercero sobre el octágono decidió detener el combate y declarar vencedor al estadounidense por nocaut técnico. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE