Condepor fortalece alianzas estratégicas en beneficio del deporte hondureño.

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) dio un nuevo paso en su estrategia para fortalecer el deporte hondureño al suscribir un convenio de cooperación con la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), una alianza que busca ampliar el respaldo institucional a las diferentes organizaciones deportivas del país.

En representación del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, el viceministro Vinicio Valdés participó en la firma del acuerdo junto al gerente de la ENAG, Juan Manuel Gálvez. El convenio permitirá que CONDEPOR tenga acceso a los distintos servicios y beneficios que ofrece la institución estatal para apoyar su labor.