Condepor fortalece alianzas estratégicas en beneficio del deporte hondureño.

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) dio un nuevo paso en su estrategia para fortalecer el deporte hondureño al suscribir un convenio de cooperación con la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), una alianza que busca ampliar el respaldo institucional a las diferentes organizaciones deportivas del país.
En representación del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, el viceministro Vinicio Valdés participó en la firma del acuerdo junto al gerente de la ENAG, Juan Manuel Gálvez. El convenio permitirá que CONDEPOR tenga acceso a los distintos servicios y beneficios que ofrece la institución estatal para apoyar su labor.
Además de beneficiar a CONDEPOR, el acuerdo también estará al servicio de las federaciones deportivas nacionales, la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) y el Comité Olímpico Hondureño, entidades que podrán aprovechar los recursos y servicios de la ENAG para fortalecer su funcionamiento y gestión administrativa.
Con esta alianza, el Gobierno del presidente Nasry Asfura reafirma su apuesta por impulsar el desarrollo del deporte nacional mediante la creación de vínculos de cooperación entre instituciones públicas. La iniciativa busca generar mayores oportunidades para quienes forman parte del sistema deportivo hondureño.
Por su parte, el ministro Gerardo Fajardo reiteró su compromiso de seguir promoviendo acuerdos con instituciones públicas y privadas que permitan ampliar el apoyo a las federaciones, organizaciones y demás entidades deportivas. El objetivo es dotarlas de mejores herramientas para fortalecer su trabajo y continuar impulsando el crecimiento del talento hondureño.