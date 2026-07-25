¡De Guante de Oro! Mauricio Dubón firma una joya defensiva con Atlanta

El hondureño Mauricio Dubón volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores defensores de las Grandes Ligas al protagonizar una espectacular jugada que fue clave en la victoria de los Bravos de Atlanta sobre los Orioles de Baltimore. El catracho dejó todo en el terreno de juego con una atrapada que ya es considerada una de las mejores de la presente temporada.
La acción ocurrió en un momento determinante del encuentro disputado en el Oriole Park at Camden Yards, donde Dubón mostró su velocidad, reflejos y capacidad defensiva para quedarse con una pelota que parecía imposible, consiguiendo un valioso out que ayudó a mantener con vida a su equipo.
El beisbolista hondureño volvió a confirmar que su aporte no se limita al aspecto ofensivo, ya que también marca diferencias con el guante. Su brillante desempeño en defensa es una de las razones por las que ya presume dos Guantes de Oro y continúa firme en la lucha por conquistar un tercer reconocimiento en las Grandes Ligas.
Los Bravos de Atlanta terminaron imponiéndose por un emocionante marcador de 7-6 sobre los Orioles de Baltimore, en un partido lleno de intensidad y alternativas que mantuvo la emoción hasta el último inning. La intervención de Dubón fue una de las acciones más destacadas de la noche.
Con actuaciones de este nivel, Mauricio Dubón sigue consolidándose como uno de los deportistas hondureños más exitosos en el extranjero.
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