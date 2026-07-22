Diez peleas y un show histórico: así se vivirá la Velada del Año 6 de Ibai Llanos

La espera terminó y este sábado 25 de julio se llevará a cabo la sexta edición de la Velada del Año, el exitoso evento organizado por Ibai Llanos que volverá a reunir a millones de espectadores desde el estadio La Cartuja de Sevilla. La expectativa es enorme, ya que con el paso de los años el espectáculo se ha convertido en uno de los más importantes del entretenimiento en internet. Para esta nueva edición, el creador de contenido español decidió modificar el formato que había utilizado en años anteriores. Tras escuchar las críticas de parte de la comunidad por la gran cantidad de presentaciones musicales, Ibai apostó por darle mayor protagonismo al boxeo, aumentando el número de combates y reduciendo las actuaciones artísticas.

En total habrá diez enfrentamientos, la mayor cantidad en la historia de la Velada, mientras que solo cinco artistas subirán al escenario para amenizar la jornada. Los encargados del espectáculo musical serán Bad Gyal, Juanes, Anuel, Lucho y La Pantera, además de Yandel. El orden de las peleas también será clave para el desarrollo del evento, ya que tradicionalmente Ibai reserva los enfrentamientos más esperados para el cierre de la cartelera, aunque en las primeras peleas también suelen producirse grandes momentos. Según el orden del cara a cara previo, los combates serán: La Parce vs Fabiana Sevillano, NataliaMX vs Clers, Edu Aguirre vs Gastón Edul, Marta Díaz vs Tatiana Kaer, Kidd Keo vs Lit Killah, Angie Velasco vs Alondrissa, Viruzz vs Gero Arias, Rivers vs Roro, Plex vs Fernanfloo y TheGrefg vs IlloJuan.