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Edu Aguirre vs. Gastón Edul: el picante careo durante el Pesaje de La Velada del Año 6

La Velada del Año 6 que organiza el streamer Ibai Llanos se desarrollará este sábado en Sevilla con el periodista español y el argentino.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul: el picante careo durante el Pesaje de La Velada del Año 6

El combate entre Edu Aguirre y Gastón Edul se llevará a cabo este sábado el Estadio La Cartuja de Sevilla.

24 de julio de 2026 a las 15:15

Comenzó la cuenta regresiva para La Velada del Año 6 y uno de los momentos más esperados lo han protagonizado los periodistas Edu Aguirre y Gastón Edul, quienes se volvieron tendencia en un intenso cara a cara en el pesaje de su combate.

El Estadio La Cartuja de Sevilla vivió un clima caliente cuando llegó la hora del pesaje de Aguirre y Edul antes de subirse al ring. Ambos tuvieron un intenso careo que rápidamente se hizo viral por el intercambio de declaraciones y los silbidos del público.

Edu Aguirre marcó en la balanza 71.3 kilogramos, mientras que Gastón Edul lo dejó en 73.8 kg.

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Lejos de ser un trámite protocolar, el encuentro entre el español Edu Aguirre y el argentino Gastón Edul desató la máxima tensión, enmarcado por el clima caldeado que dejó el reciente Mundial 2026 y las campañas de tinte anti-argentino que circularon en Europa en el último tiempo.

Edul se hizo sentir desde el primer segundo. Para dejar en claro su postura, apareció en el escenario luciendo una camiseta con las imágenes de Diego Maradona y Leo Messi, un guiño directo a la gloria albiceleste que encendió aún más los ánimos del público local.

La reciente final del Mundial 2026 entre Argentina y España alimentó la rivalidad entre ambos, que trasladaron esa tensión al escenario organizado por Ibai Llanos.

Antes de subirse a la balanza, Edul tomó el micrófono y dejó una fuerte declaración político-deportiva, respondiendo a los ataques y cuestionamientos que sufrió la delegación argentina en tierras europeas durante los últimos meses.

"No hay que meterse con un país. Nosotros no somos sumisos, nos plantamos a defender a la Argentina donde sea y con quien sea. Es un orgullo ser argentino y cada vez que lo pueda decir, donde sea, voy a decirlo hoy y mañana", sentenció ante la ovación de los compatriotas presentes.

La tensión aumentó cuando Edu Aguirre, de 'El Chiringuito', lanzó una provocación al asegurar que su rival llevaba "ocho meses preparando excusas para cuando pierda".

Edul no tardó en responder y destacó el esfuerzo que hizo para llegar al combate. "Te tomás un tren y peleás. Yo llevo 16 vuelos ya. Dijiste que me noqueabas en el primer round. No hay que decir. Hay que hacer acá", retrucó el periodista de TyC Sports.

Con los números sobre la mesa, los dos contrincantes quedaron a centímetros para el tradicional cara a cara. La atmósfera se cortaba con un cuchillo: las miradas desafiantes duraron pocos segundos antes de que la situación escalara verbalmente.

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Entre los empujones sutiles de la organización para evitar que la confrontación pase a mayores, Edul y Aguirre se dijeron de todo y se cruzaron con duros agravios, dejando en evidencia que la rivalidad trascendió largamente el plano deportivo y se instaló en el terreno del orgullo nacional.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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