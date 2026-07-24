La Velada del Año VI: horarios y dónde ver en vivo el evento de Ibai en Honduras

Como en ediciones anteriores, el espectáculo combinará combates de boxeo, presentaciones musicales y diversas sorpresas para millones de espectadores que seguirán la transmisión desde diferentes países.

La Velada del Año VI , el exitoso evento de boxeo organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos , se celebrará este sábado 25 de julio y reunirá a algunos de los influencers, streamers y artistas más reconocidos del mundo hispanohablante.

El evento se ha convertido en uno de los espectáculos digitales más importantes del año y una vez más, las entradas para asistir en persona se agotaron varios meses antes de su realización y apenas días después del lanzamiento oficial.

Para los aficionados en Honduras, la transmisión iniciará a la 11:00 de la mañana (hora hondureña) con una previa que incluirá entrevistas, análisis y la presentación de los participantes. El primer combate comenzará a la 11:45 de la tarde, mientras que el décimo y último enfrentamiento está previsto para las 5:30 de la noche. Se espera que la velada concluya alrededor de las 6:00 de la noche, tras aproximadamente siete horas de programación ininterrumpida.

Durante la jornada también habrá espacio para la música. Entre combate y combate se presentarán reconocidos artistas internacionales que ofrecerán espectáculos en vivo para mantener el ambiente del evento. Los cantantes confirmados son Yandel, Anuel, Bad Gyal, Juanes, La Pantera y Lucho RK. Además, Ibai adelantó que algunos artistas y participantes llegarán acompañados de invitados especiales, por lo que no se descartan colaboraciones y apariciones sorpresa a lo largo de la transmisión.