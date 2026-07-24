La Velada del Año VI: horarios y dónde ver en vivo el evento de Ibai en Honduras

La Velada del Año VI, el exitoso evento de boxeo organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos, se celebrará este sábado 25 de julio y reunirá a algunos de los influencers, streamers y artistas más reconocidos del mundo hispanohablante.
Como en ediciones anteriores, el espectáculo combinará combates de boxeo, presentaciones musicales y diversas sorpresas para millones de espectadores que seguirán la transmisión desde diferentes países.
El evento se ha convertido en uno de los espectáculos digitales más importantes del año y una vez más, las entradas para asistir en persona se agotaron varios meses antes de su realización y apenas días después del lanzamiento oficial.
Para los aficionados en Honduras, la transmisión iniciará a la 11:00 de la mañana (hora hondureña) con una previa que incluirá entrevistas, análisis y la presentación de los participantes. El primer combate comenzará a la 11:45 de la tarde, mientras que el décimo y último enfrentamiento está previsto para las 5:30 de la noche. Se espera que la velada concluya alrededor de las 6:00 de la noche, tras aproximadamente siete horas de programación ininterrumpida.
Durante la jornada también habrá espacio para la música. Entre combate y combate se presentarán reconocidos artistas internacionales que ofrecerán espectáculos en vivo para mantener el ambiente del evento. Los cantantes confirmados son Yandel, Anuel, Bad Gyal, Juanes, La Pantera y Lucho RK. Además, Ibai adelantó que algunos artistas y participantes llegarán acompañados de invitados especiales, por lo que no se descartan colaboraciones y apariciones sorpresa a lo largo de la transmisión.
Quienes deseen seguir La Velada del Año VI podrán hacerlo completamente gratis a través de internet. El evento será transmitido en directo por los canales oficiales de Ibai Llanos en YouTube, Twitch y TikTok, plataformas desde las que se podrá disfrutar de toda la cartelera, los espectáculos musicales y las actividades programadas.
CARTELERA DE LA VELADA DEL AÑO VI
Fabiana Sevillano vs. La Parce.
Clers vs. Natalia.
Edu Aguirre vs. Gastón Edul.
Marta Díaz vs. Tati.
Viruzz vs. Gero Arias.
Alondrissa vs. Angie Velasco.
Kidd Keo vs. Lit Killah.
Rivers vs. RoRo.
Plex vs. Fernanfloo.
TheGrefg vs. IlloJuan.