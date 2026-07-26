Premundial Sub-20 de Concacaf: Canadá receta goleada y pone en alerta a Honduras

La Selección de Canadá comenzó con paso firme su participación en el Premundial Sub-20 de Concacaf rumbo al Mundial 2027 de la categoría y los Juegos Olímpicos, luego de vencer con autoridad 3-0 a Panamá en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, México. La selección de la Hoja de Maple mostró superioridad durante gran parte del encuentro y dejó una importante carta de presentación en un Grupo C que promete mucha competencia. El duelo enfrentó a dos rivales directos de Honduras y Jamaica, selecciones que también integran el sector y que se medirán esta misma noche en el cierre de la primera jornada. El resultado deja a Canadá con una ventaja importante en la lucha por avanzar a la siguiente fase, mientras que Panamá deberá corregir varios aspectos después de un estreno complicado.

Desde el pitazo inicial, Canadá tomó el control del partido y dejó en evidencia las dificultades de un conjunto panameño que nunca logró encontrar comodidad dentro del terreno de juego. La presión, la intensidad y la efectividad ofensiva de los norteamericanos marcaron la diferencia ante un rival que terminó decepcionando en su debut.

LOS GOLES

La gran figura del encuentro fue Emrick Fotsing, futbolista del Vancouver Whitecaps, quien lideró el ataque canadiense con una actuación brillante al marcar un doblete. El delantero abrió el marcador apenas al minuto nueve, aprovechando un tiro de esquina para imponerse dentro del área y conectar un certero cabezazo que dejó sin opciones al guardameta panameño. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Canadá no bajó el ritmo y rápidamente amplió la ventaja. Al minuto 14, Liam Mackenzie convirtió desde el punto penal para colocar el 2-0 y darle mayor tranquilidad a su equipo, que ya dominaba las acciones ante una Panamá que sufría para contener los ataques rivales. Antes del descanso llegaron dos acciones que terminaron condicionando aún más el desarrollo del encuentro.

Primero, Panamá se quedó con un jugador menos luego de la expulsión del defensor Oliver Campos, quien recibió tarjeta roja por una fuerte infracción. Poco después, Raheen Cuello tuvo una oportunidad clara para descontar en un mano a mano frente al arquero canadiense, pero su remate terminó marchándose muy por encima del arco, desperdiciando una ocasión clave para meter nuevamente a los panameños en el partido.