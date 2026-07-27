Arboleda revela lo que muchos olimpistas no querían oír: "Mi última temporada"

El debut del Olimpia en la Copa Centroamericana 2026 está a menos de 24 horas de darse ante Deportivo Mixco y uno de los protagonistas ha atendido a la prensa para dar sus puntos de vista. Yustin Arboleda, especialista en golear en finales del fútbol hondureño, habló de cómo se ha preparado el equipo para conquistar esta Copa Centroamericana, el nivel de Mixco y de la renovación de plantilla del club. Del mismo modo, el colombiano-hondureño no dejó pasar la oportunidad para insinuar que este año podría ser el último en el Olimpia: "Quiero irme por la puerta grande"

CONFERENCIA DE PRENSA

-Preparación del equipo tras ser campeones de la Supercopa de Honduras Siempre es importante comenzar bien una temporada. Como tú dices, fue un inicio atípico porque normalmente no se empieza jugando una final, pero nos tocó por mérito propio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Gracias a Dios pudimos ganar esa copa y eso le da un aliciente y una motivación al grupo para encarar esta temporada. Sabemos que será muy difícil. Todos los torneos internacionales son complejos porque están los mejores equipos de cada país. Mañana será un partido muy cerrado. Como locales tenemos que hacer sentir nuestra casa y comenzar con pie derecho porque sabemos que en este torneo no se pueden dejar escapar puntos en casa. Saldremos desde el primer minuto a buscar la victoria.

-El rival los considera favoritos al títulos, ¿lo miran así?

Todos conocen lo que significa Olimpia, pero nosotros respetamos a todos los rivales. El respeto se demuestra dentro del campo siendo superiores futbolísticamente. Hoy el favoritismo en el fútbol es cada vez menor. Lo vimos recientemente en el Mundial, donde selecciones que parecían favoritas terminaron quedándose en el camino. Este torneo no permite malas noches ni malos partidos. Hay que estar siempre en el máximo nivel para defender la historia de esta institución y conseguir la victoria.

-¿Qué tan peligroso se vuelve este Deportivo Mixco, especialmente porque es debutante en esta competencia? En este tipo de competencias todos los rivales son difíciles. Si bien es un equipo relativamente nuevo, tiene muy buenos jugadores. Tuve la posibilidad de verlos el fin de semana, en el partido inaugural de su liga, y es un equipo complicado. Propone mucho, tiene jugadores importantes. El número nueve es un delantero con muy buena posición y fue goleador en Guatemala. Además, cuentan con una defensa bastante sólida. En base a eso, el cuerpo técnico nos ha mostrado por dónde podemos sacar ventajas y cuáles son las precauciones que debemos tomar. Pero más allá de eso, tenemos que enfocarnos en lo que podamos hacer nosotros como Olimpia. Vamos a jugar en nuestra casa y tenemos que aprovechar esa condición. Conocemos nuestro terreno y esos pequeños detalles hay que hacerlos valer. -Has recibido muchas críticas por tu nivel. ¿Qué cree que te está faltando para volver a ser el Yustin Arboleda que todos conocemos? Yo siempre lo he dicho: las críticas siempre van a existir. Hay dos posiciones que siempre están más expuestas que las demás: la del portero y la del delantero. Ustedes como periodistas y el aficionado analizan desde un punto de vista; nosotros, como jugadores y cuerpo técnico, desde otro. En los últimos cinco años, si alguien encuentra un tridente ofensivo en Centroamérica como el de Yustin Arboleda, Jorge Benguché y Jerry Bengtson, que me lo haga saber. A mí la crítica no me cambia. Lo que hago es tomar lo positivo de ella, porque hay críticas que te ayudan a darte cuenta de cosas que debes mejorar. En el último año calendario, entre Apertura y Clausura, Olimpia y Marathón fueron los equipos que más goles anotaron. ¿Qué pasó? Como Yustin, Jorge y Jerry no estaban peleando el liderato de goleo, entonces parecía que los delanteros de Olimpia ya no servían.

Lastimosamente muchas veces solo nos califican por los goles y no por el trabajo que hacemos para el equipo. Yo siempre he dicho que me critiquen cuando sea necesario. Todos los días me levanto a las cinco de la mañana para estar a las seis y media entrenando, tratando de mejorar y de aportarle al equipo. Si después las cosas salen o no salen, eso ya forma parte del deporte. Siempre trato de ser leal con mis compañeros, con el grupo y con la institución que me da la oportunidad de trabajar.