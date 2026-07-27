Espinel confirma más bajas y la promesa al hincha de Olimpia: "Queremos esa copa"

Eduardo Espinel, fiel a su estilo y respondiendo cada interrogante, atendió este lunes a la prensa previo a su debut en Copa Centroamericana ante el Deportivo Mixco de Guatemala. El entrenador uruguayo confirmó que ganar la Supercopa de Honduras ante Motagua les ha dado una motivación extra, sin embargo, lamentó que habrán más bajas de lo esperado. Por otro lado, reveló la enseñanza que le dejó la Copa Centroamericana pasada y lo que hará este año para poder conquistarla: "Me gustaría devolverle a la gente (con un título internacional) todo lo que me ha dado".

CONFERENCIA DE PRENSA DE EDUARDO ESPINEL

-Profesor, ¿Cómo han trabajado esta semana tras ganar la Supercopa ante Motagua? El comienzo de la copa es importante. Así que estamos muy felices y agradecidos por estar en la previa de un campeonato de esta naturaleza. En cuanto a los trabajos de la semana, realmente, por el primer debut oficial que tuvimos, siendo una final, nos enfocamos más en emparejar desde el punto de vista físico las cargas. Aquellos jugadores que jugaron más minutos, recuperarlos, y los que no jugaron, ponerlos a la altura del ritmo que se necesita para afrontar este tipo de esfuerzos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Desde el punto de vista anímico ha sido muy importante el logro que hemos tenido, pero si hay algo que tenemos en este grupo son jugadores con mucha experiencia, que transmiten tranquilidad. Se festejó lo necesario, solamente pocas horas después de esa final, pero ya estamos enfocados en un torneo que para Olimpia es importantísimo. Siempre existe la necesidad de encontrar un equipo protagonista. Nos hemos enfocado en seguir acentuando algunas cosas desde el punto de vista técnico, nuestro modelo de juego, y también en estudiar al rival para que no nos sorprenda. -¿Qué otros aspectos positivos tiene Olimpia y qué tan favorito se considera el equipo para ganar la Copa Centroamericana? Nosotros sabemos perfectamente lo que representa Olimpia y muchas veces lo hemos remarcado por su historia. No nos consideramos favoritos. Vamos a ir paso a paso buscando el objetivo. No nos sobra nada, pero creemos que podemos competir. Primero queremos estar a la altura del campeonato y luego el torneo nos irá mostrando en qué nivel estamos. Tenemos una espina del torneo pasado porque, sin perder un partido y teniendo al goleador del campeonato, no pudimos llegar a la final. Estamos muy conformes con la preparación que se hizo. Se dieron todos los pasos necesarios. Después veremos durante el torneo qué debemos corregir o reforzar. Queremos hacer respetar la localía, aunque enfrente tendremos un rival difícil. Si algo aprendimos es que cualquier equipo que enfrenta a Olimpia tiene una motivación extra. Lo importante es que esa motivación nunca sea mayor que la nuestra.

-¿Cómo llega el equipo? ¿Ya se recuperaron los jugadores que terminaron golpeados después de la final? No tenemos el plantel completo. No se recuperaron los jugadores que no estuvieron y algunos de los que sí estuvieron tampoco van a estar. O sea, no estamos con el plantel completo como quisiéramos, pero los que están, están muy bien. Muchas veces ustedes se preocupan por los titulares y nosotros tenemos otra visión. Sí sabemos que tenemos que tener una base, pero hay jugadores que por ahí no han tenido muchos minutos y que, por necesidad y por sus condiciones, les puede tocar aparecer. Ellos han trabajado muy duro y no va a ser la excepción en este partido. Hay jugadores que no van a poder estar y ahí es donde tienen que dar la cara algunos chicos jóvenes y demostrar por qué están en un grupo como Olimpia. Vuelvo a repetir, nos van a faltar algunas piezas y algunos jugadores, pero no es excusa.

-¿Qué diferente puede hacer Olimpia para que gane esta Copa Centroamericana? La única experiencia que he tenido fue la Copa Centroamericana pasada y creo que se hizo una buena Copa. Lo que pasa es que quedamos eliminados por penales en la semifinal contra el campeón. Tuvimos al goleador del torneo, Jorge Benguché, y en líneas generales, si hubiéramos ganado esa tanda de penales, seguramente hoy estaríamos hablando de otra cosa y no de un fracaso. Vuelvo a repetir, Olimpia tiene que salir siempre a pelear. Si no lo hace, la crítica está bien y es aceptable porque esto es Olimpia. La única manera de seguir intentando es trabajando todos los días, como lo hace este grupo de jugadores. En lo personal, la experiencia de la Copa Centroamericana pasada me dejó muchas enseñanzas. Hubo algunas situaciones, incluso algunos fallos arbitrales medio raros, que nos enseñaron que debemos estar más atentos a los detalles. Hay pequeñas cosas, algunas vivezas que por ahí faltaron en determinados momentos, situaciones que se manejan en este tipo de competencias y de las que uno aprende. Ojalá podamos estar mucho más atentos a esos detalles porque, cuando enfrentas equipos de tanta trayectoria, jerarquía y calidad, son precisamente esos pequeños detalles los que terminan definiendo si ganas o pierdes un partido. -¿Qué expectativas tiene usted de poder lograr otro título internacional? Bueno, las expectativas son las mismas que tienen los jugadores: la ilusión de poder ganar un campeonato internacional. Yo lo dije cuando terminó el semestre pasado: ese era uno de los grandes desafíos. Es difícil proyectarse en el futuro como entrenador porque nosotros sabemos cuándo empezamos, pero nunca sabemos cuándo terminamos por el tema de los resultados. Hoy la realidad indica que a fin de año termina mi contrato. Nunca se sabe qué va a pasar, entonces uno se proyecta sobre lo seguro, que puede ser este último semestre. Creo que, con mucha modestia, hemos conseguido cosas importantes y tengo un inmenso orgullo de estar acá.

Pienso que la frutilla del pastel sería conseguir un campeonato internacional con Olimpia. Después el futuro dirá si sigo o no sigo, pero hoy mi realidad es esa. Mi sueño es que, cuando algún día esté lejos de acá o donde me toque estar, se pueda decir que un entrenador uruguayo no solamente ganó títulos locales con Olimpia, sino también una copa internacional.