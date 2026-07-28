Rudman destapa lo que pasó con Sacaza y avisa al Herediano: "Marathón se puede ilusionar"

Silvio Rudman vive sus primeras horas como entrenador del Marathón en una competencia oficial y, en la antesala del debut frente al Herediano por la Copa Centroamericana, reveló el consejo que le dio Juan Román Riquelme antes de aceptar el reto de dirigir al conjunto verdolaga. Además, el estratega argentino se pronunció sobre la polémica salida de Cristian Sacaza, admitiendo que le sorprendió la decisión del futbolista de dejar de presentarse a los entrenamientos, y dejó claro que ahora el caso está en manos de la directiva, mientras aseguró que su equipo saldrá a proponer el partido ante el vigente campeón del fútbol costarricense.

DECLARACIONES DE SILVIO RUDMAN

¿Cómo se palpitan estas horas previas a un compromiso y, de hecho, al arranque de la temporada ya de manera oficial?

Sí, ante todo, buenas tardes. Sí, la verdad que ya lo va a ser el partido del jueves, el primer encuentro con un equipo Herediano, que es el último campeón del fútbol costarricense, por lo cual se lo respeta mucho. Pero bueno, nosotros hemos formado un buen plantel de buenos jugadores, de buenas personas y vamos a ir a jugar un partido en el cual siempre sea proponer, teniendo un orden y siempre tratar de sacar un resultado positivo para nosotros.

¿Ha sido suficiente este tiempo de preparación para encarar dos campeonatos, que no serán nada fáciles seguramente?

Sí, sí, la verdad que sí, porque fueron seis semanas en las cuales pudimos hacer un buen trabajo en el aspecto físico y en el aspecto deportivo, así que la verdad se unieron las dos cosas y hoy ya estamos en la antesala de lo que va a ser nuestro primer partido centroamericano y después, el lunes 3, arrancar el torneo hondureño. Así que ya estamos bien para poder arrancar los dos torneos y lo que les digo siempre a mis muchachos: competir y siempre tratar de proponer, que es lo que nosotros vamos a inculcarles para que lo hagan dentro de la cancha. ¿Para qué está este Marathón? ¿Para qué está este Marathón de Silvio Rudman?

El Marathón está para competir. Nosotros somos un equipo que sabemos que siempre tenemos que estar arriba. Soy una persona que siempre vive el día a día y hoy nuestro objetivo es competir el día jueves y tratar de jugar un buen fútbol dentro de la cancha. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Quería pecar, tal vez, de agrandado o de egocentrismo, de decir que se buscará ser campeón en los dos campeonatos?

No, realmente yo soy una persona que habla del día a día. Obvio que todos tenemos objetivos, tenemos un equipo para competir en los dos torneos y esto es paso a paso. Los objetivos todos los tenemos, pero eso hay que demostrarlo dentro de la cancha. Así que el jueves tenemos un partido importante para nosotros, en el cual vamos a enfrentar a un buen rival y todo lo que venimos haciendo hace seis semanas hay que plasmarlo dentro de la cancha, pero siempre compitiendo y siempre jugando bien al fútbol. ¿Qué le ha sorprendido de este plantel que tiene usted ahora mismo?La verdad, hay un equipo de jugadores de jerarquía, jugadores jóvenes que se quieren ganar minutos, así que lo que me sorprendió fue el sentido de pertenencia que tienen hacia Marathón, hacia el equipo. Sabemos que tenemos una afición que es increíble y desde la época que me tocó a mí tengo palabras de agradecimiento. Nosotros tenemos que transmitir para que la gente vuelva a creer en nosotros y hay que hacerlo partido tras partido.

En cuanto a Herediano, ¿qué se ha analizado de ese equipo? ¿Dónde se visualizan los puntos más fuertes del equipo costarricense?

Herediano, mirá, lo he visto en cuatro o cinco partidos, en los cuales ha tenido la posibilidad de ganar la Supercopa, jugó de repente con Saprissa, jugó con Alajuelense y el último partido lo disputó en el torneo local. Es un equipo que juega bien, trata siempre de salir jugando, tiene jugadores de la mitad de la cancha para adelante que juegan bien. Por algo son los campeones del fútbol costarricense, así que nosotros los respetamos, pero sabiendo que vamos a ir a proponer y a jugar un buen partido. Hay una cierta incertidumbre en el tema de cómo va a jugar Silvio Rudman con Marathón. ¿Cómo se plantea esa estrategia a nivel general, no solo para el partido del jueves, sino cómo juega Silvio Rudman?

Nosotros siempre vamos a tratar de tener un orden defensivamente, eso siempre, y después tratar de ser un equipo ofensivo. Realmente lo que siempre me gusta de mis equipos es que traten bien la pelota y que siempre piensen en el arco rival, pero siempre sabiendo defender en todo momento. ¿Cuánta diferencia ha encontrado en San Pedro Sula y Honduras desde su etapa como jugador, ahora como técnico?

Una diferencia enorme. Ha crecido mucho San Pedro. Realmente hoy Marathón es un equipo de primera división, es un equipo de los grandes. Ha crecido en el predio, ha crecido en el tema de gimnasio, infraestructura. Aquí vas a las montañas y a la playa a correr

Ahora de repente tenés dos canchas propias, tenés un estadio. Realmente la directiva, desde Daniel Otero hasta Rolín, a Mario Berríos, gente que está realmente involucrada con el equipo. Yo creo y soy un convencido de que la unión del grupo es parte fundamental para tener logros importantes y esto se está consiguiendo. Ahora viene lo mejor, que es jugar y plasmar la idea dentro de la cancha.