Olimpia vs Mixco EN VIVO Copa Centroamericana: ¡El león va por el primer triunfo!

El conjunto albo afronta este estreno con la confianza en alto luego de conquistar recientemente la Supercopa de Honduras tras vencer a Motagua. El equipo dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel espera hacer respetar su condición de local y extender el buen momento futbolístico que atraviesa frente a su afición.

La Copa Centroamericana de Concacaf levanta el telón para Olimpia con un atractivo compromiso frente al Deportivo Mixco de Guatemala, en un duelo que genera gran expectativa entre los aficionados. Ambos equipos intentarán comenzar con una victoria su camino en el certamen regional y sumar sus primeros tres puntos del torneo.

Del otro lado estará un Deportivo Mixco que llega a Tegucigalpa decidido a dar el golpe de la jornada. El club guatemalteco afronta con entusiasmo su primera participación en una competencia oficial de Concacaf, un hecho histórico para la institución, por lo que buscará competir de igual a igual en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

El compromiso entre Olimpia y Mixco está programado para este martes 28 de julio a partir de las 8:00 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Los seguidores podrán observar todas las incidencias del encuentro a través de las señales de ESPN y Disney Plus.

La dirigencia merengue también dio a conocer el valor de los boletos. Los aficionados podrán ingresar al sector de Sol por L 100, mientras que las entradas para Sombra tienen un costo de L 200 y las de Silla se venden a L 500.

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En lo deportivo, Olimpia llega fortalecido por el rendimiento de varias de sus principales figuras. Futbolistas como Edrick Menjívar, Edwin Rodríguez y Jorge Benguché atraviesan un destacado nivel, mientras que el fichaje del delantero uruguayo Carlos Emanuel Cuello amplía las alternativas ofensivas de un equipo que, además, presume el mejor historial entre los clubes hondureños en la Copa Centroamericana con nueve triunfos acumulados.

Por su parte, el Deportivo Mixco confía en el trabajo realizado por el entrenador Fabricio Benítez, quien ha consolidado un bloque defensivo ordenado para enfrentar este tipo de compromisos. No obstante, los llamados Chicharroneros también cuentan con argumentos en ataque gracias al olfato goleador del argentino Nicolás Martínez y la velocidad de Kennedy Rocha, dos futbolistas que intentarán aprovechar cualquier espacio para sorprender al vigente campeón hondureño.