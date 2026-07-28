Farioli confiesa que rechazó ofertas y su sueño: "El jueves es la primera final"

Farioli destacó que el equipo tuvo una extensa pretemporada para llegar en óptimas condiciones al arranque de la temporada y considera que ahora es momento de demostrar el trabajo realizado. "Nos preparamos muchísimo para esto. Tuvimos muchos días de pretemporada y ahora toca lo lindo. Ya no hay excusas, estamos esperando que ruede la pelota", afirmó. "Queremos traer los tres puntos".

El mediocampista argentino reconoció que será su primera experiencia en un torneo regional, una motivación extra para buscar un buen inicio con el conjunto verdolaga. "Es la primera vez que me toca disputar esta copa y la verdad la vivo con mucha ilusión, con muchas ganas de competir e intentar hacer un buen papel, que es lo que queremos todos", expresó.

Marathón está a las puertas de un nuevo desafío internacional y uno de sus referentes, Brian Farioli, dejó claro que el plantel llega con ilusión, confianza y la responsabilidad de competir al máximo en la Copa Centroamericana de Concacaf, cuyo debut será este jueves frente al Herediano en territorio costarricense.

Sobre el compromiso ante Herediano, el futbolista reconoció la dificultad del rival, pero aseguró que Marathón confía en sus fortalezas para iniciar con el pie derecho. "Todos los rivales son complicados, tanto en la Liga Nacional como en la Copa Centroamericana. Nadie te regala nada. Será un partido duro, pero con nuestras armas iremos a competir y ojalá podamos traer los tres puntos de Costa Rica", comentó.

El volante también habló sobre el exigente calendario que afrontará el club al disputar dos torneos de manera simultánea y destacó la profundidad de la plantilla. "Jugar dos competencias exige mucho físicamente, pero tenemos un plantel amplio y competitivo. El que esté mejor jugará y creo que estamos preparados para afrontar ambos torneos", señaló.

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Aunque la ilusión de pelear por todos los títulos está presente, Farioli prefirió mantener la calma y enfocarse en el objetivo inmediato. "Todos queremos ganar y salir campeones, pero primero hay que competir. Nuestra primera final es el jueves en Costa Rica. Con trabajo y humildad se logran grandes cosas", manifestó.

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Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando confirmó que recibió propuestas para cambiar de equipo, pero decidió continuar en el cuadro sampedrano porque siente que aún tiene una misión por cumplir.

"Sí, tuve algunas ofertas, pero la realidad es que yo quería quedarme acá. Quiero ganar, quiero competir y darle a la afición ese título que tanto desea. Ese es nuestro objetivo", reveló. Incluso, dejó claro cuál es su principal motivación para seguir vistiendo la camiseta verdolaga. "Si Dios quiere, quiero salir campeón con Marathón. En el fútbol se gana y se pierde, pero quiero seguir jugando finales y no irme de vacaciones temprano", concluyó.

Marathón debutará este jueves ante Herediano en la primera jornada de la Copa Centroamericana de Concacaf, un torneo en el que los verdes buscarán convertirse en protagonistas desde el inicio.