La More sorprende al convertirse en fichaje de reconocido club de Honduras

El Club Deportivo Choloma sorprendió este martes al anunciar la incorporación del reconocido creador de contenido hondureño Saúl Fox, conocido popularmente como La More, como nuevo integrante de su plantel para disputar el Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional. La noticia rápidamente causó revuelo entre los aficionados y seguidores del influencer, quienes celebraron su regreso al fútbol profesional. Aunque en los últimos años alcanzó gran popularidad en TikTok gracias a sus videos de humor y personajes virales, La More tiene un pasado ligado al balompié. Nacido en Sambo Creek, Atlántida, se desempeñó como guardameta durante su etapa de formación e incluso integró la academia del DC United de la MLS, además de pertenecer a una familia con amplia tradición futbolística, siendo familiar de los hermanos Palacios: Wilson, Jerry y Milton.

Tras alejarse del fútbol competitivo, el ahora influencer construyó una exitosa carrera en las redes sociales, donde acumuló millones de seguidores y se convirtió en una de las figuras digitales más reconocidas de Honduras. Sin embargo, en varias ocasiones manifestó públicamente su deseo de volver a vestir los guantes y tener una oportunidad en la máxima categoría del fútbol hondureño. Ese objetivo finalmente se hizo realidad luego de que el Choloma confirmara oficialmente su fichaje mediante una publicación en sus redes sociales. El club maquilero, que regresó hace un año a la Liga Nacional y trabaja por consolidarse en la categoría, apuesta por una incorporación que trasciende lo deportivo y que también representa un importante impulso en materia de mercadeo e interacción con los aficionados.