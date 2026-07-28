Olimpia tumba al modesto Mixco y arranca con pie derecho la Copa Centroamericana

El Club Deportivo Olimpia inició con victoria su participación en la Copa Centroamericana 2026, aunque tuvo que emplearse a fondo para derrotar 2-0 al Deportivo Mixco de Guatemala, un rival que, pese a su inexperiencia internacional, le complicó la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Durante varios pasajes del encuentro, el conjunto chapín fue superior en intensidad, generó las oportunidades más claras y puso contra las cuerdas a un Olimpia que dependió de la seguridad de Edrick Menjívar y de la contundencia de sus hombres de ataque para quedarse con los tres puntos. Sin desplegar su mejor versión futbolística, el Rey de Copas hizo valer su jerarquía y la calidad de sus jugadores más experimentados. Jorge Benguché abrió el camino hacia la victoria en el primer tiempo y Edwin Rodríguez sentenció el compromiso en la recta final, cuando Mixco atravesaba su mejor momento y buscaba desesperadamente el empate. La visita incluso reclamó con fuerza una acción que pudo cambiar el rumbo del compromiso, luego de que el árbitro no señalara un penal por una mano de Edwin Lobo dentro del área, una decisión que provocó la indignación del banquillo guatemalteco y terminó convirtiéndose en la gran polémica de la noche.



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ACCIONES DEL PARTIDO

El brasileño Kennedy Rocha, recordado por la afición hondureña tras su paso por Real España, avisó que sería un serio problema para la defensa olimpista. El habilidoso extremo protagonizó constantes desbordes, ganó varios duelos individuales y fue el futbolista más peligroso del conjunto guatemalteco. La primera ocasión clara llegó precisamente al minuto 11. Rocha envió un centro venenoso al área que obligó a Edrick Menjívar a estirarse para desviar el balón cuando ya amenazaba con convertirse en el primer gol de la noche. Olimpia respondió de inmediato. Al minuto 15, Jorge Benguché sacó un potente disparo que encontró una espectacular respuesta del guardameta visitante Kevin Moscoso. Apenas un minuto después fue Raúl García quien lo intentó desde fuera del área, pero nuevamente el arquero chapín apareció con otra gran intervención.

Los albos insistieron y al minuto 25, Michaell Chirinos, estuvo muy cerca de romper el cero con un remate colocado, aunque el portero de Mixco volvió a convertirse en figura con otra enorme atajada. La recompensa para el conjunto hondureño llegó al minuto 27. Edwin Rodríguez filtró un pase preciso para Jorge Benguché, quien atacó el espacio, enfrentó al arquero y definió con enorme calidad entre sus piernas para establecer el 1-0 y desatar la celebración en el Nacional. Sin embargo, la ventaja no dio tranquilidad. Apenas cuatro minutos después, Allen Yanes de la visita estremeció el poste con un potente disparo de larga distancia que silenció por un instante a la afición olimpista. Antes del descanso volvió a aparecer Kennedy Rocha. El brasileño dejó atrás a varios defensores con una brillante acción individual e ingresó al área para sacar un remate que obligó a Edrick Menjívar a realizar una espectacular atajada y mantener la ventaja para los locales. LEA TAMBIÉN: Farioli confiesa que rechazó ofertas y su sueño: "El jueves es la primera final"

POLÉMICA

En la segunda mitad, Mixco mantuvo la misma propuesta ofensiva y volvió a poner en aprietos al León. Al minuto 52, Lynner García sacó un violento remate desde fuera del área que pasó rozando el poste izquierdo. La acción más discutida del partido llegó al minuto 59. Tras un tiro libre enviado al área, el balón impactó en la mano de Edwin Lobo. Todo el conjunto guatemalteco pidió penal, pero el árbitro decidió dejar seguir el juego, una determinación que desató el enojo de los visitantes. Cabe señalar que no se usa el VAR en la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026. Rocha continuó siendo el jugador más peligroso de Mixco. Al minuto 72 volvió a desbordar por la banda, ingresó al área y sacó un disparo cruzado que pasó apenas rozando el poste, dejando otra clara advertencia para el conjunto hondureño. Cinco minutos más tarde llegó la jugada que pudo cambiar el destino del compromiso. Benguché desvió un balón hacia su propio arco y Menjívar respondió con unos reflejos extraordinarios para evitar el autogol. En el rebote apareció García con un nuevo cabezazo, pero el guardameta olimpista volvió a vestirse de héroe con otra intervención espectacular. Y como suele suceder en el fútbol, el que perdona termina pagando muy caro sus errores. Cuando Mixco vivía su mejor momento y estaba más cerca del empate, Olimpia dio el golpe definitivo. Al minuto 80, Edwin Rodríguez apareció dentro del área para definir con calidad y marcar el 2-0, un tanto que apagó definitivamente la ilusión del conjunto guatemalteco de rescatar al menos un punto en Tegucigalpa. Los últimos minutos fueron administrados con mayor tranquilidad por los albos, que sellaron un triunfo valioso para comenzar con el pie derecho su aventura internacional. Con la victoria, Olimpia suma sus primeros tres puntos en la Copa Centroamericana y ahora deberá cambiar rápidamente el chip, ya que este sábado hará su debut en el torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional enfrentando a Lobos UPNFM. Posteriormente, el equipo dirigido por Eduardo Espinel volverá a enfocarse en el certamen regional cuando visite el miércoles 5 de agosto al UMECIT FC de Panamá, en un compromiso programado para las 7:00 de la noche en el Estadio Universidad Latina de Penonomé, donde buscará dar un nuevo paso hacia la clasificación. Cabe recordar que el Grupo del Olimpia por la Copa Centroamericana es el C y está integrado por el Deportivo Saprissa (Costa Rica), Deportivo Mixco (Guatemala), Alianza FC (Panamá) y UMECIT FC (Panamá).

FICHA DEL PARTIDO