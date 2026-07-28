EN VIVO Copa Centroamericana: Denis Meléndez anota y Motagua aumenta la ventaja

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DE VERDES VS MOTAGUA |
Min 48: ¡GOOOOOOOOLLLL DEL MOTAGUA! Y dos minutos después, Denis Meléndez la bajó con su muslo, le pega barriéndose y con la ayuda del poste pone el 2-0 de los azules en Belice.
Min 46: ¡GOL ANULADO AL MOTAGUA! Rodrigo de Olivera anotaba de cabeza, pero el línea lo anuló por fuera de juego tras pase de Serrano.
Min 45: INICIA EL SEGUNDO TIEMPO
Min 45: Se añade un minuto más.
Min 43: TARJETA AMARILLA. Denis Meléndez evita un contragolpe y recibe amarilla tras una falta en mediocampo.
Min 34: Gran jugada de Serrano, sin embargo, se excedió y se terminó cerrando él solo el espacio que se había armado para disparar.
Min 30: Motagua domina el partido, pero no es intensso para buscar el segundo gol.
Min 17: Tarjeta amarilla para Motagua. Alejandro Reyes simuló dentro del área y el árbitro no duda en sacarle el cartón amarillo.
Min 12: ¡UUUFFF CERCA MOTAGUA! Alejandro Reyes intentó un olímpico y pasó rozando el segundo palo de la portería de Verdes.
Min 10: ¡Nuevo ataque del Ciclón! Denis Meléndez no conectó bien de cabeza y su disparo salió desviado del arco de Woodrow West.
MIN 6: ¡GOOOOOOOOOOOLLLLL DEL MOTAGUA! Luis Vega no perdona desde los once pasos y Motagua ya vence a Verdes en el FFB Stadium.
Min 4: ¡PENAL PARA MOTAGUA! Tremendo error de la zona defensiva de Verdes y el defensor se baja Serrano.
MIN 1: INICIA EL PRIMER TIEMPO EN BELICE
-TODO LISTO. SE VIENE EL DEBUT DEL MOTAGUA
-Ingresan los jugadores al terreno de juego en el FFB Stadium.
-Javier López ha confirmado su primer once en Copa Centroamericana 2026.
Así sale Motagua: Luis Ortiz, Clever Portillo, Luis Vega, Giancarlo Sacaza, Cristopher Meléndez; Óscar Discua, Alejandro Reyes, Denis Meléndez, Rodrigo de Olivera, Jorge Serrano y Jesús Batiz.
ASÍ SALE VERDES: Woodrow West, Christian Sánchez, Nahjib Guerra, Jordy Plolanco, Darrel Myvett, Iván Blanco, Deshawon Nembhard, Krisean López, Renteria, Facundo Silvestre y Miguel Junco
PREVIA |
¡Vuelven a la acción! El Motagua encara un nuevo desafío y este martes 28 de julio visita el FFB Stadium para medirse al Verdes FC en el duelo correspondiente a la jornada 1 del Grupo D en la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.
Los Azules pasan de página luego de caer el pasado jueves en la Supercopa de Honduras ante el Olimpia (1-0) y ponen la mirada en el torneo de la región para buscar comenzar con el pie derecho antes de su regreso a la Liga Nacional.
Hora y dónde ver el Verdes vs Motagua en Copa Centroamericana
Motagua debuta este martes ante Verdes de Belice. El duelo está pactado para iniciar a partir de las 6:00 pm (Hora de Honduras) en el FFB Stadium.
Asimismo, los duelos de la Copa Centroamericana de la Concacaf se transmitirán por ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Además, puedes seguir el minuto a minuto por medio de nuestra web en www.diez.hn