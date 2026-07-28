  1. Liga Hondubet

EN VIVO Copa Centroamericana: Denis Meléndez anota y Motagua aumenta la ventaja

Motagua visita esta noche al Verdes en su debut en la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.

EN VIVO Copa Centroamericana: Denis Meléndez anota y Motagua aumenta la ventaja
VS

Motagua visita esta noche al Verdes en su debut en la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.

 FOTO: Motagua
28 de julio de 2026 a las 15:54

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DE VERDES VS MOTAGUA |

Min 48: ¡GOOOOOOOOLLLL DEL MOTAGUA! Y dos minutos después, Denis Meléndez la bajó con su muslo, le pega barriéndose y con la ayuda del poste pone el 2-0 de los azules en Belice.

Min 46: ¡GOL ANULADO AL MOTAGUA! Rodrigo de Olivera anotaba de cabeza, pero el línea lo anuló por fuera de juego tras pase de Serrano.

Min 45: INICIA EL SEGUNDO TIEMPO

Min 45: Se añade un minuto más.

Min 43: TARJETA AMARILLA. Denis Meléndez evita un contragolpe y recibe amarilla tras una falta en mediocampo.

Min 34: Gran jugada de Serrano, sin embargo, se excedió y se terminó cerrando él solo el espacio que se había armado para disparar.

Min 30: Motagua domina el partido, pero no es intensso para buscar el segundo gol.

Min 17: Tarjeta amarilla para Motagua. Alejandro Reyes simuló dentro del área y el árbitro no duda en sacarle el cartón amarillo.

Min 12: ¡UUUFFF CERCA MOTAGUA! Alejandro Reyes intentó un olímpico y pasó rozando el segundo palo de la portería de Verdes.​​​

Min 10: ¡Nuevo ataque del Ciclón! Denis Meléndez no conectó bien de cabeza y su disparo salió desviado del arco de Woodrow West.

MIN 6: ¡GOOOOOOOOOOOLLLLL DEL MOTAGUA! Luis Vega no perdona desde los once pasos y Motagua ya vence a Verdes en el FFB Stadium.

Min 4: ¡PENAL PARA MOTAGUA! Tremendo error de la zona defensiva de Verdes y el defensor se baja Serrano.

MIN 1: INICIA EL PRIMER TIEMPO EN BELICE

-TODO LISTO. SE VIENE EL DEBUT DEL MOTAGUA

-Ingresan los jugadores al terreno de juego en el FFB Stadium.

-Javier López ha confirmado su primer once en Copa Centroamericana 2026.

Así sale Motagua: Luis Ortiz, Clever Portillo, Luis Vega, Giancarlo Sacaza, Cristopher Meléndez; Óscar Discua, Alejandro Reyes, Denis Meléndez, Rodrigo de Olivera, Jorge Serrano y Jesús Batiz.

ASÍ SALE VERDES: Woodrow West, Christian Sánchez, Nahjib Guerra, Jordy Plolanco, Darrel Myvett, Iván Blanco, Deshawon Nembhard, Krisean López, Renteria, Facundo Silvestre y Miguel Junco

PREVIA |

¡Vuelven a la acción! El Motagua encara un nuevo desafío y este martes 28 de julio visita el FFB Stadium para medirse al Verdes FC en el duelo correspondiente a la jornada 1 del Grupo D en la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.

Los Azules pasan de página luego de caer el pasado jueves en la Supercopa de Honduras ante el Olimpia (1-0) y ponen la mirada en el torneo de la región para buscar comenzar con el pie derecho antes de su regreso a la Liga Nacional.

Olimpia vs Mixco EN VIVO Copa Centroamericana: ¡Ambientazo en el Estadio Nacional!

Hora y dónde ver el Verdes vs Motagua en Copa Centroamericana

Motagua debuta este martes ante Verdes de Belice. El duelo está pactado para iniciar a partir de las 6:00 pm (Hora de Honduras) en el FFB Stadium.

Asimismo, los duelos de la Copa Centroamericana de la Concacaf se transmitirán por ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Además, puedes seguir el minuto a minuto por medio de nuestra web en www.diez.hn

Unime ahora al canal
Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias