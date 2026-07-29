Jonathan Moya revela lo que le dijo su hijo tras su gol de tijereta: "Tienes 34 años"

Motagua aterrizó este miércoles al Aeropuerto Toncontín luego del triunfo contundente 5-0 ante Verdes FC por la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026. Una de las grandes figuras del duelo, Jonathan Moya, atendió a los medios de comunicación para contar una hermosa anécdota que tuvo con su hijo tras su doblete.

Moya ingresó ayer al minuto 54' y solo le bastaron pocos minutos para mostrar su calidad dentro del área. El primero lo hizo de cabeza y el segundo lo marcó con una acrobacia. A este gol de tijereta, el delantero costarricense reveló lo que le dijo uno de sus hijos: "Tienes 34 años"

PALABRAS DE JONATHAN MOYA

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