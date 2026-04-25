Eilym Pereira: de conducir Uber a representar a Honduras en la selección nacional de tenis de mesa

Fue en 2023 cuando comenzó a entrenar de manera constante y a dar sus primeros pasos en torneos oficiales. En su segundo torneo nacional individual, tras prepararse intensamente con jornadas de hasta seis horas diarias, avanzó con solvencia en las primeras rondas. Sin embargo, en cuartos de final quedó eliminada de forma inesperada por un rival al que nunca había visto y que, incluso, parecía tener muy poca experiencia.“Esa derrota me golpeó bastante. Llegué a preguntarme para qué servía entrenar tantas horas al día si al final cualquiera podía dejarme fuera. Pasé dos semanas sin querer saber nada del tenis de mesa. Pero después retomé los entrenamientos y, en el siguiente ranking, logré quedar campeona en la quinta categoría”, recuerda.Aquella caída, sin embargo, terminó convirtiéndose en impulso. Desde entonces, su evolución ha sido sostenida. A nivel nacional ha conquistado títulos individuales en quinta, cuarta, tercera y segunda categoría, además de una medalla de oro por equipos en 2025. Ese ascenso la ha llevado a competir actualmente en la primera categoría, donde ya se mide con los mejores jugadores del país.