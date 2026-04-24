Un trotamundo: Eduar Raudales, el hondureño que corrió y conquistó los 7 Majors de Maratón

“Bueno, muy bien porque al final cumplí mi sueño que es finalizar las siete maratones más importantes del mundo. Este sueño comenzó en el 2015 en <b>Nueva York</b>, y ahí pues fuimos creando ese sueño, construyendo ese sueño de ser parte de las majors que todo corredor en el mundo quisiera, pero es tan difícil por todo lo que implica para uno, principalmente cuando viene aquí de <b>Centroamérica</b>, porque hay que viajar por todos los continentes, pero sí fue una experiencia muy bonita y haber finalizado en Boston el lunes recién pasado, el Día de los Patriotas, pues me he sentido muy alegre de haber cumplido ese sueño”, inició diciendo.Ese camino no fue lineal. Cada meta alcanzada abría una nueva exigencia, y cada planificación implicaba meses de entrenamiento constante. A lo largo de los años, Raudales fue acumulando experiencias en distintas ciudades del mundo, pero también enfrentando momentos que pusieron a prueba su paciencia y su fortaleza mental.