Un trotamundo: Eduar Raudales, el hondureño que corrió y conquistó los 7 Majors de Maratón

Completar las siete maratones más importantes del mundo (Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York, Tokio Sídney) no es solo un logro deportivo, es una travesía que implica años de preparación, inversión, disciplina y una convicción inquebrantable. Para un corredor hondureño, el reto se multiplica: viajar entre continentes, adaptarse a diferentes climas, superar barreras económicas y mantenerse competitivo en escenarios de alto nivel. Aun así, Eduar Raudales decidió intentarlo y no soltó ese objetivo hasta hacerlo realidad.

“Bueno, muy bien porque al final cumplí mi sueño que es finalizar las siete maratones más importantes del mundo. Este sueño comenzó en el 2015 en Nueva York, y ahí pues fuimos creando ese sueño, construyendo ese sueño de ser parte de las majors que todo corredor en el mundo quisiera, pero es tan difícil por todo lo que implica para uno, principalmente cuando viene aquí de Centroamérica, porque hay que viajar por todos los continentes, pero sí fue una experiencia muy bonita y haber finalizado en Boston el lunes recién pasado, el Día de los Patriotas, pues me he sentido muy alegre de haber cumplido ese sueño”, inició diciendo. Ese camino no fue lineal. Cada meta alcanzada abría una nueva exigencia, y cada planificación implicaba meses de entrenamiento constante. A lo largo de los años, Raudales fue acumulando experiencias en distintas ciudades del mundo, pero también enfrentando momentos que pusieron a prueba su paciencia y su fortaleza mental.

“Fíjese que yo empecé en el 2015 en Nueva York, son 11 años. Corrí Chicago, Berlín, recuerdo que en el 2019 estaba preparado para correr Tokio, antes había corrido Londres también, en el 2019 estaba preparado para correr Tokio, pero lastimosamente lo de la pandemia rotó ese sueño y me quedé con todo ese entrenamiento intenso de correr Tokio y se suspendió ese evento”, relató. A las dificultades globales se sumaron las personales. Las lesiones, muchas veces invisibles para el público, se convierten en uno de los mayores desafíos para cualquier atleta, especialmente cuando el tiempo y la recuperación juegan en contra. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

“También tuve una lesión de tibia y peroné que me imposibilitó y me sentí en recuperación y el tiempo que dejé de hacerlo y al final fueron 11 años los que estuve construyendo ese sueño de finalizar las major”, expresó. Lejos de centrarse en marcas o tiempos, Raudales ha construido su historia desde una perspectiva distinta. Para él, correr es una forma de vida, un compromiso personal con su salud, su familia y su ejemplo hacia otros. Su discurso refleja más humanidad que competencia.

“Bueno, pues yo no soy un párvulo, ya tengo 61 años, pero sin embargo he querido sembrar esa semilla que yo sé que ha germinado porque muchos corredores ahora en el país lo han tomado de ejemplo y también estamos practicando esta disciplina que al final es de mi sueño, pero sobre todo también la alegría familiar que me acompaña, que me apoya y eso me fortalece bastante porque al final es un propósito personal de tener una vida activa, una vida ejemplar al final y haber finalizado las major pues me alegra mucho”, contó. Su historia también tiene raíces profundas en Honduras. Desde Cedro, en Francisco Morazán, ha construido una vida equilibrando trabajo, familia y deporte. Cada entrenamiento ha sido parte de una rutina exigente que comienza antes del amanecer, en silencio, cuando la mayoría aún descansa.

“Yo soy del municipio de Cedro, en Francisco Morazán, también he estado en muchos medios de comunicación, en radio, en televisión y siempre con mis actividades laborales he alternado esta disciplina que claro, esto va implícito, un esfuerzo, una disciplina, un sacrificio a la vez porque hay que levantarse muy temprano de las cuatro y media, cinco de la mañana para hacer un buen plan de entrenamiento que le permita a uno no solo terminar la competencia sino que disfrutarla porque yo al final no pretendo hacer tiempo sino que terminarla con una sonrisa, con una sonrisa de alegría de haber cumplido cada maratón que he participado durante todo este tiempo”, indicó. Representar a Honduras en escenarios internacionales le ha dado un significado especial a cada carrera. No solo se trata de cruzar una meta, sino de llevar consigo una bandera y formar parte de un grupo muy reducido de atletas que han alcanzado este nivel.