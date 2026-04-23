¡Olimpia jugará amistoso internacional con histórico equipo de la MLS en Estados Unidos!

El Club Deportivo Olimpia no pierde tiempo y desde ya piensa en lo que será su pretemporada de cara al próximo torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras.

Aprovechando el parón de más de un mes que habrá de competiciones oficiales por el desarrollo del Mundial United 2026, donde Honduras no logró clasificar, el equipo melenudo ya confirmó su primer partido amistoso.

El choque será nada más y nada menos que con el Houston Dynamo, uno de los equipos de la MLS más queridos por los hondureños, por el paso de varios jugadores catrachos como Boniek García, Maynor Figueroa, Alberth Elis, Romell Quioto, entre otros.