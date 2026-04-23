¡Olimpia jugará amistoso internacional con histórico equipo de la MLS en Estados Unidos!

El <b>Club Deportivo Olimpia</b> no pierde tiempo y desde ya piensa en lo que será su pretemporada de cara al próximo torneo Apertura 2026-2027 de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Nacional de Honduras</a>.</b>Aprovechando el parón de más de un mes que habrá de competiciones oficiales por el desarrollo del<b> Mundial United 2026</b>, donde Honduras no logró clasificar, el equipo melenudo ya confirmó su primer partido amistoso.El choque será nada más y nada menos que con el <b>Houston Dynamo</b>, uno de los equipos de la MLS más queridos por los hondureños, por el paso de varios jugadores catrachos como <b>Boniek García, Maynor Figueroa, Alberth Elis, Romell Quioto</b>, entre otros.