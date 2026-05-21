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Marathón vs Motagua EN VIVO: Así se vive la previa de la final de ida en San Pedro Sula

Marathón y Motagua se enfrentan en el partido de ida de la gran final, ambos equipos quieren pegar primero

Marathón vs Motagua EN VIVO: Así se vive la previa de la final de ida en San Pedro Sula
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El estadio Morazán se prepara para recibir una nueva final de la Liga Nacional de Honduras

 FOTO: Mauricio Ayala
MINUTO A MINUTO

Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, y Motagua, con el español Javier López en el banquillo, se enfrentarán el jueves en el primer partido de la final del torneo Clausura hondureño.

BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DE LA FINAL

Los aficionados de Marathón se quieren hacer sentir desde muy temprano y ya están instalados desde palco.

Marathón vs Motagua EN VIVO: Así se vive la previa de la final de ida en San Pedro Sula
(FOTO: Mauricio Ayala)

Daniel Otero, presidente de Marathón ya está en el estadio Morazán para darle el respaldo a su equipo previo al duelo de ida de la final ante Motagua.

Marathón vs Motagua EN VIVO: Así se vive la previa de la final de ida en San Pedro Sula
(FOTO: Mauricio Ayala)

La esposa de Rubilio Castillo confiesa su amor por el Motagua, pero esta noche desea que Marathón logre la décima con un gol de su esposo.

La fiesta de la final de ida entre Marathón y Motagua se comienza a vivir en las afueras del estadio Morazán y los aficionados ya están llegando desde horas muy tempranas.

Los aficionados de Motagua se hacen sentir desde muy temprano en las afueras del Morazán.

Los aficionados de Motagua se hacen sentir desde muy temprano en las afueras del Morazán.

 (Mauricio Ayala)