Marathón vs Motagua EN VIVO: Así se vive la previa de la final de ida en San Pedro Sula

MINUTO A MINUTO

Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, y Motagua, con el español Javier López en el banquillo, se enfrentarán el jueves en el primer partido de la final del torneo Clausura hondureño.

BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DE LA FINAL

Los aficionados de Marathón se quieren hacer sentir desde muy temprano y ya están instalados desde palco.