Marathón vs Motagua EN VIVO: Así se vive la previa de la final de ida en San Pedro Sula

Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, y Motagua, con el español Javier López en el banquillo, se enfrentarán el jueves en el primer partido de la final del torneo Clausura hondureño.
BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DE LA FINAL
Los aficionados de Marathón se quieren hacer sentir desde muy temprano y ya están instalados desde palco.
Daniel Otero, presidente de Marathón ya está en el estadio Morazán para darle el respaldo a su equipo previo al duelo de ida de la final ante Motagua.
La esposa de Rubilio Castillo confiesa su amor por el Motagua, pero esta noche desea que Marathón logre la décima con un gol de su esposo.
La fiesta de la final de ida entre Marathón y Motagua se comienza a vivir en las afueras del estadio Morazán y los aficionados ya están llegando desde horas muy tempranas.