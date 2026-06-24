Marathón rompe el mercado de fichajes: firma a campeón de Champions de Concacaf

Marathón sigue demostrando que va en serio de cara al próximo torneo y acaba de concretar la bomba en el mercado de fichajes de Honduras para poder afrontar el Apertura 2026 de la Liga Nacional y la Copa Centroamericana.
El Monstruo Verde cerró la incorporación del colombiano Yairo Moreno, futbolista con recorrido internacional, pasado en la Selección de Colombia y un palmarés que incluye títulos en México y la Concacaf Champions Cup, el torneo más importante a nivel de clubes en la zona.
Diario DIEZ conoció en primicia que el talentoso jugador sudamericano firmará por una temporada con el conjunto sampedrano y se convertirá en el sexto refuerzo oficial para el nuevo campeonato, uniéndose a Jonathan Paz, Nayrobi Vargas, Alberth Elis, Yeison Mejía y Nathanael Martínez.
La llegada de Moreno representa un golpe de autoridad de la directiva verdolaga. No se trata de un futbolista cualquiera. El colombiano fue campeón de la Liga MX con el León y también formó parte del plantel que conquistó la Concacaf Champions League en 2023, torneo que les había permitido disputar el Mundial de Clubes, pero finalmente no lo hicieron porque pertenecían al grupo Pachuca.
Además, Yairo Moreno cuenta con experiencia en la Selección de Colombia, donde participó durante el proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, compartiendo camerino con varias de las figuras más importantes del fútbol cafetero.
Aunque a lo largo de su carrera ha destacado principalmente como extremo izquierdo gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro en el último tercio del campo, en los últimos años ha evolucionado futbolísticamente hacia una posición más central. Precisamente esa será la función que tendrá en Marathón.
La idea del cuerpo técnico es convertirlo en el cerebro ofensivo del equipo, el encargado de manejar los tiempos del juego, generar fútbol y convertirse en el enlace entre el mediocampo y el ataque. En otras palabras, el "10" que tanto necesitaba el conjunto verdolaga tras la dolorosa lesión de Alexy Vega.
Su más reciente experiencia profesional fue con Jaguares FC de la primera división de Colombia, donde mantuvo actividad antes de tomar la decisión de aceptar el reto de jugar en el fútbol hondureño.
Los recursos otorgados por la FIFA gracias a la representación de César Samudio en la Copa del Mundo de United 2026, además del premio por la clasificación a la Copa Centroamericana de este mismo año y la inyección de los nuevos patrocinadores está siendo muy bien invertida.