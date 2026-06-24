Marathón rompe el mercado de fichajes: firma a campeón de Champions de Concacaf

Marathón sigue demostrando que va en serio de cara al próximo torneo y acaba de concretar la bomba en el mercado de fichajes de Honduras para poder afrontar el Apertura 2026 de la Liga Nacional y la Copa Centroamericana. El Monstruo Verde cerró la incorporación del colombiano Yairo Moreno, futbolista con recorrido internacional, pasado en la Selección de Colombia y un palmarés que incluye títulos en México y la Concacaf Champions Cup, el torneo más importante a nivel de clubes en la zona.

Diario DIEZ conoció en primicia que el talentoso jugador sudamericano firmará por una temporada con el conjunto sampedrano y se convertirá en el sexto refuerzo oficial para el nuevo campeonato, uniéndose a Jonathan Paz, Nayrobi Vargas, Alberth Elis, Yeison Mejía y Nathanael Martínez. La llegada de Moreno representa un golpe de autoridad de la directiva verdolaga. No se trata de un futbolista cualquiera. El colombiano fue campeón de la Liga MX con el León y también formó parte del plantel que conquistó la Concacaf Champions League en 2023, torneo que les había permitido disputar el Mundial de Clubes, pero finalmente no lo hicieron porque pertenecían al grupo Pachuca.

Además, Yairo Moreno cuenta con experiencia en la Selección de Colombia, donde participó durante el proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, compartiendo camerino con varias de las figuras más importantes del fútbol cafetero. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Aunque a lo largo de su carrera ha destacado principalmente como extremo izquierdo gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro en el último tercio del campo, en los últimos años ha evolucionado futbolísticamente hacia una posición más central. Precisamente esa será la función que tendrá en Marathón.