Espinel envía dardo a Motagua y aclara la razón de los fichajes: "No se puede competir"

Uno de los puntos más llamativos de sus declaraciones fue su análisis del nuevo campeonato de 12 equipos. Espinel explicó que “hay que apostar principalmente a sumar y no criticar antes de que empiece algo”, aunque también dejó una reflexión de fondo: “lo que no está bueno es cambiar permanentemente el formato”, en referencia a las constantes modificaciones en la estructura de la liga hondureña.

Sensaciones para este nuevo semestre con Olimpia y qué espera de los refuerzos que ha hecho Olimpia para este torneo

Agradecido con Dios de poder estar en un nuevo semestre en el club y empezar un nuevo trabajo. Estamos felices de estar volviendo a trabajar en lo que nos gusta, con nuevas expectativas, con nuevos objetivos, como siempre, cada vez que empieza un semestre. En líneas generales venimos con mucha ansiedad, en el sentido de que vienen cosas lindas. Creo que es un semestre lindo, de Copa, campeonato local, de seguir trabajando en el crecimiento del club y venimos con todas las expectativas. El grupo ha venido muy bien en estos primeros días de trabajo y, a mí no me gusta mucho el tema de hablar de refuerzos, sino de seguir potenciando el plantel, porque en definitiva, cómo se toma el refuerzo. A lo mejor los jugadores que ya están en el club también son parte de ese refuerzo, de potenciarlo mucho más todavía. Entonces, hemos tratado, como en todo semestre, con jugadores que van, que vienen, que pasan por el club. Dentro de lo que se puede, hemos ido acercando algunos jugadores locales y algunos de afuera, donde creemos que necesitamos reforzar lugares de la cancha. Pero en el fútbol nunca se sabe hasta dónde se puede incorporar hasta que no terminen los períodos de pases, porque también existe la posibilidad de que alguno pueda partir, como ya ha sucedido con algunos jugadores. No creemos que puedan venir muchos más jugadores si todo continúa así, pero puede haber alguna incorporación más. Todo va a depender de lo que vaya sucediendo con los jugadores que ya tenemos dentro del plantel.

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¿Cuál ha sido la sensación que han tenido ustedes como cuerpo técnico respecto a este nuevo formato del campeonato? ¿Qué sienten de este nuevo formato con 12 equipos?



A ver, muchas veces hemos hablado de que por ahí el otro formato no era muy adecuado y creo que casi todos los involucrados en el fútbol estábamos de acuerdo. Pero como estaba hecho y propuesto, había que respetar el reglamento. En este caso, si bien todavía lo estamos analizando y digiriendo para entender cómo será el mecanismo del campeonato, yo creo que acá hay que apostar principalmente a sumar y no criticar antes de que empiece algo, sino ver si lo que se hace da resultado. Eso se irá viendo en el transcurso del camino. En lo personal no tengo una opinión para decir si me parece bien o mal, porque hay que ir evaluando sobre la marcha. Lo que sí creo es que había una necesidad de que fueran menos partidos. Ahora lo que evaluemos durante el camino se verá. Lo que sí me parece es que no está bueno cambiar permanentemente. Ojalá este sea un formato bueno para el fútbol hondureño. Lo que no está bueno es que cada dos campeonatos o cada torneo se cambie el formato. Ojalá que por la salud del fútbol hondureño, para que podamos crecer todos, no nos encontremos la próxima temporada nuevamente cambiando el formato. Yo creo que los dirigentes estarán haciendo lo imposible por buscar soluciones para que un formato se adecue a lo que es el fútbol hondureño hoy. Ojalá sea este. En lo personal arranco dándole mi voto de confianza y espero que sea así. El deseo más grande que tiene uno es que esto sea bueno, pero por sobre todas las cosas, que sea casi definitivo y que no se esté cambiando permanentemente.

A ustedes, los entrenadores, ¿les gusta más el formato de torneos cortos o un torneo largo? Y la otra pregunta: ¿está Olimpia atravesando una crisis económica por la falta de fichajes de renombre?



Con respecto al campeonato, yo creo que este sigue siendo un campeonato largo. No estoy enterado de todo lo que se ha planteado, pero vamos a suponer un campeonato largo como se hace en España o en otras ligas. Yo hablo del fútbol uruguayo, donde hay Apertura, hay un campeón, hay un Intermedio, hay Clausura y después una definición general. Creo que eso se puede adaptar a este fútbol porque en cada semestre hay expectativas. Hay un campeón, después un campeonato intermedio que clasifica a una copa, luego el Clausura y posteriormente la unificación. En cada semestre hay expectativas. En un campeonato largo, donde haya tres o cuatro equipos que no sumen tantos puntos, a lo mejor en el primer semestre ya no tienen posibilidades de nada y entonces pierden motivación. En mi opinión, no sé si un campeonato largo daría resultado acá. Creo que no sería bueno porque en medio del año tiene que haber una expectativa que haga que todos los equipos y sus hinchas mantengan la ilusión. Como pasa en algunas ligas con torneos largos, hay equipos que a mitad de campeonato ya no tienen posibilidad de nada. Algunos pelean por el descenso, otros no pelean por nada y solamente cuatro o cinco pelean por el campeonato. Es una opinión que dejo sobre la mesa, pero no creo tener necesariamente la razón.



En cuanto a los fichajes, no sé si el club está en crisis. Eso habría que hablarlo con los dirigentes. En lo personal, desde que estamos acá, nunca hemos dejado de percibir un salario y nunca hemos dejado de tener las herramientas que hemos pedido para trabajar. Yo no observo eso. Y en cuanto a fichajes, hay que ser sinceros. ¿Qué jugador de renombre vino en los últimos cinco años y la rompió para irse enseguida? ¿Saben cuántos jugadores hemos llamado para traer al fútbol hondureño y no quieren venir? ¿Por qué no quieren venir? Porque no se puede competir económicamente con otras ligas. Todos pagan mejor. Ahí ya existe un obstáculo. Un jugador de 24 o 25 años que quiera proyectarse difícilmente va a venir a Honduras para hacerlo. Hemos llamado jugadores argentinos y de otros países, y la respuesta muchas veces es: “Déjame ver si no me sale nada más y voy”. Entonces no se puede competir económicamente. Pero no solamente Olimpia. Si ustedes revisan las contrataciones de otros equipos, tampoco son contrataciones rimbombantes. Pueden ser nombres conocidos, pero no necesariamente jugadores en su mejor momento deportivo.



Además, existe otro factor. Hay una imagen de Honduras en el exterior que tampoco ayuda. Se habla de inseguridad, de balaceras antes de partidos y otras situaciones. Un jugador analiza a dónde va, el país al que llega, la liga, la geografía, la calidad de vida para su familia. Hay muchos factores que a veces no nos permiten traer los jugadores que quisiéramos ver. Yo he hablado con más de diez jugadores que me han dicho: “Si no tengo nada más, voy”. No. Acá tienen que venir convencidos. Si quieren venir, bienvenidos. Si Honduras es su última opción, entonces salimos a buscar otro jugador. Por eso buscamos futbolistas que realmente se adapten al país, a la institución y al proyecto.

Profe, ¿qué cosas deben cambiar como cuerpo técnico o los jugadores para remediar lo ocurrido en el torneo pasado y poder lograr los objetivos tanto en lo nacional como en lo internacional?



Siempre hay que ir cambiando cosas en las que por ahí nos hemos equivocado o que debemos mejorar, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también en aspectos logísticos e infraestructura. Pero tampoco con la desesperación de pensar que se ha hecho todo mal. Si bien la repercusión de que Olimpia no pueda ganar un campeonato es muy mediática, y eso lo sabemos desde que llegamos, nosotros hemos presentado un informe a la dirigencia donde, en las dos temporadas que hemos estado, hay cosas buenas y cosas malas. Trataremos que las cosas malas, o aquellas que no se han hecho tan bien, mejorarlas. Pero también hemos hecho cosas muy buenas, como potenciar a los jóvenes y ganar las dos tablas anuales en los dos campeonatos que hemos disputado. Eso es muy meritorio. Más allá de que los campeonatos son cortos, en lo global hemos ganado las dos tablas anuales. Cuando ganamos los campeonatos, los ganamos con holgura, no como el último torneo que se definió por penales. Incluso, por ahí, no sé si ganó el mejor o el menos malo del campeonato pasado. Cuando nosotros ganamos los títulos, lo hicimos con contundencia. Entonces, hay cosas buenas que se han hecho. Lo que pasa es que el análisis final siempre termina siendo salir campeón o no salir campeón. Si sales campeón está todo bien; si no sales campeón, está todo mal. Ese es el análisis exterior. Nuestro análisis tiene que ser mucho más profundo. Hoy tenemos 15 jóvenes de la reserva; algunos ya han debutado, algo que hace muchos años no se veía en el club. Por eso, por ahí no se traen tantas figuras.



La Copa Centroamericana tiene que ser el objetivo más importante. En lo personal, se lo voy a transmitir a los jugadores. Por supuesto que el campeonato local hay que ganarlo. No se puede estar dos campeonatos sin ganar en Olimpia. Pero creo que, para elevar un poco más el nivel y la jerarquía de este equipo y de este club, la Copa Internacional tiene que ser una prioridad. Va a ser dificilísimo, pero tiene que ser una prioridad. Se han hecho cosas que no salieron del todo bien y tuvieron como consecuencia no haber logrado el campeonato. Pero nosotros no vamos a dramatizar sobre eso. Vamos a seguir trabajando porque no hemos cambiado desde el primer día que llegamos. Ganamos dos campeonatos y perdimos uno. De tres, ganamos dos. No es que todo lo que hacemos no sirva. Hay cosas para mejorar y las vamos a mejorar. Tampoco estamos en esa desesperación de pensar que está todo mal, porque si entramos en esa desesperación nosotros, que somos quienes debemos tomar decisiones, ahí sí podemos cometer muchos errores.

¿Le motiva saber que esta vez sí tendrá una pretemporada completa? Además, ¿cómo funciona el tema de los fichajes? ¿Los pide usted o los define la directiva?



Siempre tener trabajo y una buena pretemporada ayuda. No solamente a preparar desde el punto de vista físico, sino también a generar más unión con el grupo, conocer mejor a los jugadores nuevos y no tener que ponerlos a jugar inmediatamente. Ellos tienen que adaptarse a lo que es Olimpia. Toda pretemporada es buena y preparar un campeonato con tiempo siempre es positivo para analizar mejor a nuestros jugadores. En cuanto a los fichajes, siempre es un trabajo consensuado. Cuando se precisa una posición, se conversa con la dirigencia. La dirigencia pone sobre la mesa el tema económico y, de acuerdo con ese presupuesto, se analizan los jugadores que pueden venir. Se estudian jugadores con proyección porque el club necesita proyectar futbolistas. Olimpia necesita tener jugadores jóvenes en Primera División para que jueguen en el club y también para proyectarlos a otros mercados. Además, se analizan jugadores que nos ofrecen o futbolistas que conocemos y que entendemos que pueden encajar en el plantel. En ese diálogo entre la gerencia, el presidente y el cuerpo técnico se van consensuando las decisiones. Cada jugador que llega, ya sea ofrecido a la comisión, a la gerencia o al entrenador, primero es analizado y consensuado por todas las partes antes de tomar una decisión.

Con el aumento a 12 equipos, ¿cree que el fútbol hondureño está preparado para eso? Y sobre los fichajes, específicamente Nicolás Dibble, que ha sido criticado por su edad y por la escasez de goles que ha marcado, ¿qué lo llevó a ficharlo?



En cuanto al aumento de equipos, no lo veo mal. Lo que sí creo es que cada equipo tiene que tener solvencia. No pueden repetirse situaciones donde no se llegue a fin de mes para pagar salarios a jugadores y trabajadores. Si hay 12 equipos y los 12 son solventes, se puede hacer un buen campeonato en Honduras. Personalmente creo que Honduras está para 10 equipos, pero si los 12 tienen estabilidad económica y no presentan problemas, principalmente para que los jugadores no sufran situaciones como las que han vivido en algunos clubes, entonces se puede competir. Si no existe esa solvencia, no tiene sentido agregar más equipos. Ojalá que no pasen esas cosas porque son parte de la imagen negativa que después se proyecta al exterior y nos deja mal parados. Cuando se habla de equipos que no se presentan a jugar o que dejan de entrenar porque no cobran, esa es justamente la imagen que no queremos del fútbol hondureño.



En cuanto a los fichajes, no voy a opinar de ellos porque, en definitiva, son los jugadores quienes tienen que demostrar en la cancha. Tú me hablas de Nicolás Dibble. No sé quién dijo que es goleador. A lo mejor no saben en qué posición juega. Entonces ahí hay una equivocación. A veces se opina sin conocer. Por ahí habría que revisar en qué posiciones jugó en los equipos donde salió campeón con nosotros y entender mejor para qué viene. No voy a opinar de un fichaje en particular porque tendría que hacerlo de todos. Vinieron varios jugadores. Lo único que puedo decir es lo mismo que les digo a los futbolistas: las críticas se responden dentro del campo de juego. Ojalá que los jugadores que hemos elegido junto a los directivos para este torneo sean quienes nos den la alegría que queremos y nos ayuden a ganar la Copa.

Si dependiera de usted reforzar una zona específica del campo pensando también en la Copa Centroamericana, ¿qué sector le gustaría potenciar?

Nosotros hemos tratado de potenciar un poco más la parte ofensiva en este semestre. Ya ha llegado algún jugador ofensivo, incluso más de uno, tanto del extranjero como del ámbito local. También estamos buscando alguna otra posibilidad en ataque porque esa fue una de nuestras principales preocupaciones el semestre pasado. Sentimos que nos faltaron más opciones ofensivas y eso es precisamente lo que estamos buscando fortalecer en este momento.

El rendimiento de Olimpia dejó muchos sinsabores en la afición el torneo pasado. Personalmente, ¿cómo resume usted la temporada?



Cuando Olimpia no gana, existe la frustración de no conseguir el objetivo. Desde el punto de vista futbolístico, por eso decía hoy: ¿hubo un equipo que jugó mejor que Olimpia? Sí, Olimpia fue irregular. No tuvimos la regularidad de otros campeonatos. Pero también me hago la pregunta: ¿hubo equipos claramente mejores desde el punto de vista futbolístico? Nosotros quedamos eliminados después de hacer tres goles en una serie. Fue curioso porque quedamos fuera en un partido que perfectamente podríamos haber ganado. Entonces no sé si quienes terminaron definiendo el campeonato fueron realmente mejores desde el punto de vista futbolístico o si tuvieron un despliegue maravilloso. Creo que en los dos torneos que nosotros ganamos fuimos superiores futbolísticamente a muchos equipos, y con una diferencia muy marcada en semifinales y finales. Sin minimizar al equipo que salió campeón, porque ganó por méritos propios, sigo pensando que no sé si el campeonato lo ganó el mejor o el menos malo del semestre pasado. Para mí, desde que estoy acá, fue el campeonato peor jugado desde el punto de vista futbolístico.

Usted ya tiene año y medio en el país. Honduras quedó fuera de una Copa del Mundo y hoy muchos ven el Mundial con frustración. ¿Le preocupa el nivel actual del fútbol hondureño? ¿Qué está pasando?



No sé si recuerdan una de las últimas conferencias que di, donde hablé sobre el tiempo que podía llevarle a Honduras volver a un Mundial. Me dijeron muchas cosas en ese momento. Yo me siento, como siempre digo, hondureño, porque si a Honduras le va bien, a mí me jerarquiza estar acá. Pero es triste ver selecciones como Haití, por ejemplo, que nosotros enfrentamos y le ganamos 3-0, y hoy está jugando un Mundial. O ver otras selecciones que no han ganado prácticamente nada y están en una Copa del Mundo. Por un lado uno piensa: “no estamos tan lejos”, porque competimos con esas selecciones. Pero por otro lado da tristeza ver lo lejos que estamos en otros aspectos.



La verdad es que lo veo difícil. Lo veo muy difícil porque creo que falta unión entre todos los involucrados del fútbol hondureño. No hay una coordinación real entre dirigentes, cuerpos técnicos y entrenadores locales. No hay un trabajo mancomunado. Nosotros hemos recibido jugadores lesionados después de partidos de selección. Eso debería hablarse previamente. Hace pocos días un jugador entrenaba con Olimpia y luego llegó lesionado desde la selección. Eso nos perjudica directamente. No puede ser que no exista comunicación sobre las cargas de trabajo o el estado físico de los jugadores. Los jugadores son de los clubes, no de la selección. Se prestan a la selección, no dejan de pertenecer a sus clubes. Eso hay que tenerlo claro. Debe existir coordinación, comunicación y planificación entre todos los equipos del país. Hoy no hay una organización ordenada en ese sentido. Además, se aprobó un calendario, pero todavía no está completamente refrendado. Eso tampoco puede pasar. Tiene que haber consenso total antes de implementar cambios. La organización es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Y eso es precisamente lo que está faltando en el fútbol hondureño.