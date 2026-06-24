Baptisté y Kilmar Peña se unen a Olimpia y ya son seis refuerzos para el Apertura

El club melenudo cumplió su tercer día de entrenamiento. La pretemporada es vital que, ya que en el pasado campeonato les pasó factura, es por eso que los profesores están haciendo énfasis en que lleguen bien físicamente al arranque de las competencias a finales de julio.

Tras la barrida que hizo al finalizar sin títulos el torneo pasado, el Olimpia ha sumado caras nuevas de cara al próximo Apertura y la Copa Centroamericana. El técnico Eduardo Espinel sabe que será un reto suplir algunas bajas claves como la de José Mario Pinto.

Una de las caras nuevas que tiene Olimpia es la incorporación del mediocampista de contención, Jack Jean-Baptisté, quien terminó su préstamo con el Real España. El jugador quería seguir en el equipo sampedrano, pero ante la baja de otros futbolistas, la dirigencia no aceptó la negociación de la máquina.

Además de Baptisté, también se integró el último fichaje, el delantero Kilmar Peña, quien destacó en Lobos UPNFM como goleador el pasado campeonato. Hay que recordar que Peña tuvo un paso por el Marathón donde la pasó sin pena ni gloria.

El Olimpia disputará la Supercopa de la Liga Nacional que se jugará el sábado 25 de julio en el estadio Nacional Chelato Uclés. Se enfrentará a Motagua, pues es un choque de los últimos dos campeones. Este torneo se revivió ya que le da más competencia al certamen.