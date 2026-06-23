Fichajes: Real España, Olimpia y Marathón con bajas; habrá nuevo legionario

El mercado de fichajes de la Liga Nacional de Honduras sigue al rojo vivo y algunos equipos ya presentan caras nuevas. Hay salida de jugadores que no entran en planes, otros fueron presentados con nueva camisa.
André Orellana: El defensor André Orellana no entra en los planes del técnico Silvio Rudman en Marathón. El club busca rescindir su contrato de un año o enviarlo a préstamo.
Axel Alvarado: El jugador no está en los planes de Silvio Rudman en Marathón tras la indisciplina del torneo pasado y será enviado a préstamo a otro club.
Brayan Moya: El Marathón busca rescindir el contrato de seis meses que mantiene el delantero y pagarle únicamente el 50%, pero el jugador pide que se le pague completo.
Carlos Meléndez: El defensor central no fue renovado por el Motagua y está en pláticas para unirse al Génesis FC, club que busca sus servicios.
Damín Ramírez: El habilidoso mediocampista firmó su renovación con el Marathón por los próximos dos torneos.
Denovan Torres: Ya fue presentado en los Potros del Olancho FC, equipo que hará un recorte económico en su plantilla con un techo salarial para cumplir al día con sus jugadores.
Erick "Yio" Puerto: El presidente del Platense, Cristian Andrés, comentó que el delantero "Yio" Puerto seguirá en el club ya que las ofertas que han llegado no son las mejores.
Exon Arzú: El delantero que anotó tres goles con Real España en el torneo pasado terminó su préstamo y tendrá que regresar al Houston Dynamo de la MLS.
Jared Velásquez: El habilidoso mediocampista que se formó en el OIimpia ha sido confirmado como nuevo jugador del Estrella Roja de Danlí.
Jefferson Castillo: Joven mediocampista que se formó en las inferiores del viejo león, fue dado de baja. Hizo su debut en primera el año pasado frente al Inter Miami en un amistoso.
Jeffry Miranda: El mediocampista hondureño está afinando detalles para firmar con su nuevo equipo en el fútbol de Europa. El jugador ya está haciendo prueba.
John Kleber Oliveira: Tras dejar el Motagua, el delantero brasileño fue presentado en el Danubio FC del fútbol de Uruguay.
Luis Meléndez: Tras no entrar en los planes del entrenador, Javier López, en Motagua, el mediocampista podría ser enviado a préstamo al Independiente de Siguatepeque.
Marco Aceituno: El delantero se encuentra haciendo pretemporada con Real España pero no entra en los planes de Jeaustin Campos y será enviado a préstamo nuevamente; posiblemente siga en Choloma.
Raúl Espinoza: Tras ser apartado del primer equipo el torneo pasado, el futbolista podría ser enviado a préstamo a un nuevo equipo.
Reinieri Mayorquín: El capitán y experimentado mediocampista de marca ha firmado su renovación para seguir en primera con el Estrella Roja.
Rubilio Castillo: El delantero anunció su despedida del Marathón en redes sociales, agradeciendo a la afición. El futbolista no llegó a un acuerdo para renovar con los verdes.
Roger Sanders: El medicampista de contención que fue dado de baja en los Potros del Olancho FC, está en pláticas para unirse al Real España y suplir la baja de Jack Jean-Baptisté.
Mathías Techera: El defensor central uruguayo seguirá ligado al Independiente FC de Siguatepeque, nuevo equipo de la Liga Nacional con quien destacó en el pasado torneo en segunda.
Tomás Sorto: El mediocampista renovó ayer por un año con el Club Marathón. El entrenador argentino, Silvio Rudman, lo pidió para ser uno de los recambios del Chelito Martínez en la contención.
Walter Martínez: El mediocampista fue presentado como nuevo jugador del Génesis FC, tras quedar el torneo pasado sin equipo. Ya está a las órdenes del técnico Fernando Mira.
Romell Quioto: El delantero hondureño se encuentra entrenando con el Olimpia a la espera de resolver su situación en el fútbol de Arabia Saudita donde ascendió con el Al Faisaly.
Bryan Castillo: El delantero no fue renovado con el Estrella Roja, nuevo inquilino de la Liga Nacional. El jugador está como agente libre.