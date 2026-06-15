Altas y bajas de equipos de la Liga Nacional de Honduras para el Apertura 2026

A semanas del inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, los equipos continúan moviendo sus plantillas en busca de fortalecer sus proyectos deportivos. Hasta el momento se han contabilizado 20 fichajes oficiales en el mercado de piernas, reflejando la intensa actividad de los clubes hondureños de cara a una nueva temporada llena de expectativas.
Entre todos los equipos, Marathón destaca como la institución más activa en materia de incorporaciones, apostando por una importante renovación de su plantel. Por otro lado, Olimpia, Juticalpa y Lobos encabezan la lista de clubes con más bajas registradas hasta ahora, situación que los obliga a reajustar sus plantillas antes del arranque oficial del campeonato.
ALTAS Y BAJAS DE LOS EQUIPOS DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS
MOTAGUA
Altas:
Jesús Batiz (Sporting San José - Costa Rica)
Valerio Marinacci (Enna Calcio - Italia)
Bajas:
Carlos Mejía
Marcelo Santos
Carlos Meléndez
OLIMPIA
Altas:
Nicolás Dibble (Muschuc Runa - Ecuador)
Janier Bermúdez (Choloma)
Cristian Canales (Choloma)
Carlos Cuello (Ciudad de Bolívar - Argentina)
Bajas:
José Mario Pinto
Carlos Sánchez
Elison Rivas
Santiago Ramírez
Agustín Mulet
Facundo Queiroz
Josman Figueroa
Jerry Bengtson
REAL ESPAÑA
Altas:
Marcelo Pereira (Cartaginés)
Bajas:
Sin bajas hasta el momento
MARATHÓN
Altas:
Silvio Rudman (Boca Juniors - Argentina)
Jorge Marín (Asistente Técnico - México)
Luis Rodríguez (Preparador Físico - México)
Alberth Elis (Marítimo - Portugal)
Yeison Mejía (Olancho FC)
Jonathan Paz (Génesis PN)
Nayrobi Vargas (Mainz - Alemania)
Natanael Martínez (Charlotte Independence - Estados Unidos)
Bajas:
Pablo Lavallén (Entrenador)
Matías Camareri (Asistente Técnico)
Franco Saita (Preparador Físico)
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OLANCHO FC
Altas:
Wilson Molina (Entrenador - Honduras)
Bajas:
Jhon Jairo López (Entrenador)
Yeison Mejía
Dariel Murillo
Édgar Benítez
Cristian Cálix
Gabriel Leiva
Harold Fonseca
Jorlian Sánchez
Omar Elvir
LOBOS UPNFM
Altas:
Daniel Carter (Platense)
Yefferson Hinestroza (Estrella Roja)
Moisés Rodríguez (Génesis PN)
Jorge Castillo (Platense)
Bajas:
Elmer Guity
Enrique Vásquez
Leonardo Herrlein
Júnior Padilla
Roberto Moreira
Carlos Róchez
Marcos Morales
Celio Valladares
Jairo Róchez
Kilmar Peña
GÉNESIS PN
Altas:
Josman Figueroa (Olimpia)
Walther Martínez (Sin equipo)
Elías Alderete (San Lorenzo - Paraguay)
Bajas:
Jonathan Paz
Yorman Valencia
PLATENSE FC
Altas:
Sin altas hasta el momento
Bajas:
Daniel Carter
Samuel Pozantes
Elías García
Carlos Castellanos
Ofir Padilla
César Canales
Carlos López Quintero
Joel Castillo
Ilce Barahona
Rembrandt Flores
Alexis Orobio
Hebert Núñez
JUTICALPA FC
Altas:
Desther Mónico (Victoria)
Allison Pedro (Brasil)
Daniel Indio (Brasil)
Bajas:
Denovan Torres
David Mendoza
Júnior García
Axel Gómez
Elian Matute
Josué Villafranca
Norman Gaboriell
Christian Altamirano
Fabricio Galindo
Roger Gonzáles
Klifox Bernárdez
Leonel Casildo
Marcelo Canales
Luis Hurtado
Aldo Fajardo
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CD CHOLOMA
Altas:
Sin bajas hasta el momento
Bajas:
Carlos Padilla (Entrenador - Honduras)
Jainer Bermúdez (Olimpia)
Cristian Canales (Olimpia)
ESTRELLA ROJA
Altas:
Sin altas hasta el momento
Bajas:
Yefferson Hinestroza (Estrella Roja)