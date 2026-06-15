  1. Liga Hondubet

Altas y bajas de equipos de la Liga Nacional de Honduras para el Apertura 2026

El torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras inicia en la penúltima semana de julio y estas son las altas y bajas de cada uno de los equipos.

Altas y bajas de equipos de la Liga Nacional de Honduras para el Apertura 2026

Así se mueven las altas y bajas de los 11 equipos de la Liga Nacional de Honduras.

15 de junio de 2026 a las 17:08

A semanas del inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, los equipos continúan moviendo sus plantillas en busca de fortalecer sus proyectos deportivos. Hasta el momento se han contabilizado 20 fichajes oficiales en el mercado de piernas, reflejando la intensa actividad de los clubes hondureños de cara a una nueva temporada llena de expectativas.

Entre todos los equipos, Marathón destaca como la institución más activa en materia de incorporaciones, apostando por una importante renovación de su plantel. Por otro lado, Olimpia, Juticalpa y Lobos encabezan la lista de clubes con más bajas registradas hasta ahora, situación que los obliga a reajustar sus plantillas antes del arranque oficial del campeonato.

ALTAS Y BAJAS DE LOS EQUIPOS DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS

MOTAGUA

Altas:
Jesús Batiz (Sporting San José - Costa Rica)
Valerio Marinacci (Enna Calcio - Italia)

Bajas:
Carlos Mejía
Marcelo Santos
Carlos Meléndez

Rambo de León toma el cargo y así fue su primer día en la pretemporada en Victoria

OLIMPIA

Altas:
Nicolás Dibble (Muschuc Runa - Ecuador)
Janier Bermúdez (Choloma)
Cristian Canales (Choloma)
Carlos Cuello (Ciudad de Bolívar - Argentina)

Bajas:
José Mario Pinto
Carlos Sánchez
Elison Rivas
Santiago Ramírez
Agustín Mulet
Facundo Queiroz
Josman Figueroa
Jerry Bengtson

REAL ESPAÑA

Altas:
Marcelo Pereira (Cartaginés)

Bajas:
Sin bajas hasta el momento

MARATHÓN

Altas:
Silvio Rudman (Boca Juniors - Argentina)
Jorge Marín (Asistente Técnico - México)
Luis Rodríguez (Preparador Físico - México)
Alberth Elis (Marítimo - Portugal)
Yeison Mejía (Olancho FC)
Jonathan Paz (Génesis PN)
Nayrobi Vargas (Mainz - Alemania)
Natanael Martínez (Charlotte Independence - Estados Unidos)

Bajas:
Pablo Lavallén (Entrenador)
Matías Camareri (Asistente Técnico)
Franco Saita (Preparador Físico)

LEA TAMBIÉN: Fichajes de Motagua se incorporan en su inicio de la pretemporada

OLANCHO FC

Altas:
Wilson Molina (Entrenador - Honduras)

Bajas:
Jhon Jairo López (Entrenador)
Yeison Mejía
Dariel Murillo
Édgar Benítez
Cristian Cálix
Gabriel Leiva
Harold Fonseca
Jorlian Sánchez
Omar Elvir

LOBOS UPNFM

Altas:
Daniel Carter (Platense)
Yefferson Hinestroza (Estrella Roja)
Moisés Rodríguez (Génesis PN)
Jorge Castillo (Platense)

Bajas:
Elmer Guity
Enrique Vásquez
Leonardo Herrlein
Júnior Padilla
Roberto Moreira
Carlos Róchez
Marcos Morales
Celio Valladares
Jairo Róchez
Kilmar Peña

GÉNESIS PN

Altas:
Josman Figueroa (Olimpia)
Walther Martínez (Sin equipo)
Elías Alderete (San Lorenzo - Paraguay)

Bajas:
Jonathan Paz
Yorman Valencia

Marcelo Santos: "Perder las tres finales es algo que siempre voy a lamentar"

PLATENSE FC

Altas:
Sin altas hasta el momento

Bajas:
Daniel Carter
Samuel Pozantes
Elías García
Carlos Castellanos
Ofir Padilla
César Canales
Carlos López Quintero
Joel Castillo
Ilce Barahona
Rembrandt Flores
Alexis Orobio
Hebert Núñez

JUTICALPA FC

Altas:
Desther Mónico (Victoria)
Allison Pedro (Brasil)
Daniel Indio (Brasil)

Bajas:
Denovan Torres
David Mendoza
Júnior García
Axel Gómez
Elian Matute
Josué Villafranca
Norman Gaboriell
Christian Altamirano
Fabricio Galindo
Roger Gonzáles
Klifox Bernárdez
Leonel Casildo
Marcelo Canales
Luis Hurtado
Aldo Fajardo

LEA TAMBIÉN: Oficial: Marathón confirma a Silvio Rudman y sorprende repatriando fichaje

CD CHOLOMA

Altas:
Sin bajas hasta el momento

Bajas:
Carlos Padilla (Entrenador - Honduras)
Jainer Bermúdez (Olimpia)
Cristian Canales (Olimpia)

ESTRELLA ROJA

Altas:
Sin altas hasta el momento

Bajas:
Yefferson Hinestroza (Estrella Roja)

Unime ahora al canal
Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias