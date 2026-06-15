Fichajes de Motagua se incorporan en su inicio de la pretemporada

El Motagua no da ventaja, el actual campeón del fútbol hondureño ha dado inicio a los trabajos de pretemporada de cara a su duro desafío que tendrá con la participación en la Supercopa, el campeonato Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf. En pleno desarrollo de la fiesta mundialista, las águilas no dan más ventaja y ponen manos a la obra para defender su corona en la presente temporada.

Los planes de Javier López ya estaban definidos y la plantilla fue citada este lunes 15 de junio desde temprano para iniciar a realizar los exámenes médicos a cada uno de los futbolistas. Tal y como se hace previo a cada pretemporada, las pruebas médicas definen las condiciones en las que retornan los atletas tras sus vacaciones post conquistar el título. La novedades en el primer día de trabajo de los azules, fue la presencia de sus dos fichajes presentados en los últimos días: Jesús Batíz y Valerio Marinacci, quienes buscarán pelear un cupo en el 11 del técnico español. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE