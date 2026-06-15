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Fichajes de Motagua se incorporan en su inicio de la pretemporada

El equipo azul profundo comienza su preparación para defender la corona de campeón y se fuerza con sus fichajes.

Fichajes de Motagua se incorporan en su inicio de la pretemporada
15 de junio de 2026 a las 16:08

El Motagua no da ventaja, el actual campeón del fútbol hondureño ha dado inicio a los trabajos de pretemporada de cara a su duro desafío que tendrá con la participación en la Supercopa, el campeonato Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.

En pleno desarrollo de la fiesta mundialista, las águilas no dan más ventaja y ponen manos a la obra para defender su corona en la presente temporada.

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Los planes de Javier López ya estaban definidos y la plantilla fue citada este lunes 15 de junio desde temprano para iniciar a realizar los exámenes médicos a cada uno de los futbolistas.

Tal y como se hace previo a cada pretemporada, las pruebas médicas definen las condiciones en las que retornan los atletas tras sus vacaciones post conquistar el título.

La novedades en el primer día de trabajo de los azules, fue la presencia de sus dos fichajes presentados en los últimos días: Jesús Batíz y Valerio Marinacci, quienes buscarán pelear un cupo en el 11 del técnico español.

Fichajes de Motagua se incorporan en su inicio de la pretemporada

Las ausencias que tuvo el club fueron las bajas de: Marcelo Santos, Carlos Meléndez y Carlos Mejía, los tres futbolistas que el club anunció que no continuarían en la institución.

Pese a que aún no lo hace oficial, el Motagua tiene preparado una agenda de partidos locales y otros internacionales previo al inicio del torneo Apertura de la Liga Nacional.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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