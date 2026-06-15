Oficial: Marathón confirma a Silvio Rudman y sorprende repatriando fichaje

Mediante sus redes sociales, la directiva del monstruo verde aprovechó para anunciar la llegada de su nuevo entrenador, pero también sorprenden con sus nuevos fichajes.

El Marathón pone en marcha el inicio de un nuevo desafío en la Liga Nacional y tal como lo había adelantado DIARIO DIEZ, el equipo verdolaga haría oficial la presentación de Silvio Rudman , nuevo técnico del club para la próxima temporada.

"Querida afición de nuestro amado Club Deportivo Marathón: Hoy nos dirigimos a ustedes con el corazón lleno de orgullo y con la firme convicción de que estamos construyendo el camino hacia una nueva era de gloria. Nuestra exigencia es máxima. La historia y el escudo de esta institución nos obligan a pelear siempre por lo más alto. Por eso, la Junta Directiva ha trabajado sin descanso para construir un proyecto ganador que nos devuelva la alegría que todos nos merecemos", comenzaron diciendo en sus redes.

Sobre el fichaje de su nuevo técnico: "Silvio Rudman se ha desvinculado oficialmente este fin de semana del Club Atlético Boca Juniors de Argentina para asumir este gran reto. De ahí la prudencia y el respeto profesional con que manejamos este tema durante las últimas semanas".

También destacaron que su nuevo timonel. "Él es parte de nuestra identidad. La afición recuerda con enorme cariño su entrega y clase cuando vistió nuestra camisa en 1999. Como jugador, cuenta además con un recorrido internacional brillante en canchas de Argentina, México e Italia".

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LOS NUEVOS FICHAJES DEL MONSTRUO

Marathón está pensando en grande para el próximo torneo Apertura de la Liga Nacional y para ellos se ha reforzado con varios futbolistas, de los cuales DIEZ ya había adelantado.

Pero en los últimos minutos ha sorprendido con la repatriación de uno de los delanteros juveniles que militan en el extranjero. Se trata de Nayrobi Vargas, quien estaba militando en Maiz de Alemania.

Vargas anunció que pese a tener contrato con el Maiz, tomó la decisión en común acuerdo con el club de poner fin a su vínculo, pero no había hecho público que venía para el fútbol hondureño.