Marcelo Santos: "Perder las tres finales es algo que siempre voy a lamentar"

Tras poner fin a una etapa de más de nueve años en Motagua, Marcelo Santos rompió el silencio sobre los motivos de su salida, revelando que nunca recibió una oferta de renovación y que simplemente fue notificado de que no entraba en los planes del cuerpo técnico. El defensor también habló sobre las ofertas que ya ha recibido de varios clubes, las decisiones que deberá tomar junto a su familia para definir su futuro, el cariño que mantiene por la institución azul y las anécdotas que marcaron su carrera, especialmente el dolor de haber perdido tres finales internacionales, una espina que asegura seguirá lamentando. Además, se refirió a los rumores que lo vinculan con Olimpia y dejó claro que, como profesional, está preparado para defender cualquier camiseta que le brinde la oportunidad de seguir compitiendo por títulos.

LA ENTREVISTA

Marcelo, ¿cómo ha vivido estos días luego de de tu salida de de Motagua?

Con mucha tranquilidad sabiendo de que era algo que ya se veía venir. Te lo esperabas, ¿decías que lo miraba venir? ¿Te lo esperabas y por qué? ¿Por qué te ¿Por qué se veía venir?

Sé que también llevaba mucho tiempo en el equipo y por ahí vieron cosas internas en el club que que que me reflejaron que prácticamente de que era algo que que que podía dar, pues entonces en ese aspecto no me sorprendió y nada, lo como te digo, lo tomé con mucha tranquilidad. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Cuando decís que, por ejemplo, se daban cosas dentro interno o sea, que ya estaba fuera, siempre están dentro del equipo, ¿lo ves así?

No tanto así, pero como te digo, pasaron cosas que tal vez no habían pasado en mis torneos anteriores y nada, este no te digo. Lo asumimos de la manera más tranquila. ¿Pero hubo intento de renovación de parte de como Motagua?

La verdad que no, como te digo, nunca tuve una oferta en ese aspecto. Solo se me notificó que que no entraba en los planes del técnico y lo tomamos con mayor con tranquilidad. Consultarte también después de poco más de 9 años, ¿no? En el club, ¿cómo cómo se se hace para tener esa idea de decir, "Bueno, ya todo lo que hacía durante todo este tiempo va a ser lo mismo

Sí, la verdad que toca, como te digo, asumirlo con la audacia, viendo de que por ahí estaba en esa zona de confort de que tenía bastante tiempo estar en el equipo, tenía bastante adaptación al equipo. LEA TAMBIÉN: Silvio Rudman será presentado este lunes como nuevo técnico de Marathón ¿Qué crees que es lo que más vas a a recordar de Motagua? O lo que más vas a extrañar de Motagua

No, a los compañeros por ahí. Hay compañeros que que compartí bastante tiempo, este es lo lindo de jugar clásico, ¿no? La verdad que para uno como jugador siempre es lindo jugar tipo de clásico, instancias finales que que que siempre es motivante, ¿no? Cuando jugas con el estadio lleno y nada, se va a extrañar eso. Sos motaguense, ¿no?

No, Vida. El tiempo que estuve en Motagua le agarré cariño al equipo, este viví muchas cosas lindas y créeme que que ahora mi sentimiento por Motagua no lo cambia, pero la verdad que como te digo, uno también es profesional y uno sabe que esto es el trabajo de uno y nada, uno tiene que tratar de ser profesional y y defender la la camisa o el escudo donde esté de la mejor manera. Marcelo, ¿y tus hijos de repente tan pequeños sé, pero se dan cuenta de repente o dicen algo sobre sobre esto?

No, la verdad que no, porque están como lo vas a decir, están pequeños, es algo que que ellos todavía no saben, pues no saben, solo lo disfrutan cuando me ven jugar y nada, este en ese aspecto no hay problema. ¿Salís por la puerta de atrás o salís bien parado?

Siento que salí por la puerta enfrente porque yo nunca tuve problemas con ningún directivo, ni con los presidentes. La verdad que ellos conmigo siempre se portaron a la altura, siempre estuvieron al máximo conmigo. Igual yo mi parte también, siempre fui un jugador que siempre estuvo a disposición en todo momento en el equipo.