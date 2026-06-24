Jorge Álvarez está lesionado y Espinel manda mensaje al cuerpo técnico de la Selección

Separado del grupo y realizando trabajo diferenciados con el cuerpo médico del club, Álvarez se perderá gran parte de la pretemporada que tendrán los leones.

El Olimpia emprendió su tercer día de trabajo de su pretemporada y con la mala noticia que no puede contar en sus filas con Jorge Álvarez, el volante se encuentra lesionado.

La noticia no es nada agradable para el cuerpo técnico de Olimpia, Eduardo Espinel, quien sabe muy bien lo que representa Jorge Álvarez en la plantilla y ahora no podrá tenerlo.

Eduardo Espinel, técnico de los leones fue claro y lamentó que no exista una comunicación de parte del cuerpo técnico de la Selección de Honduras con el Olimpia.

"No hay una coordinación real entre dirigentes, cuerpos técnicos y entrenadores locales. No hay un trabajo mancomunado. Nosotros hemos recibido jugadores lesionados después de partidos de selección. Eso debería hablarse previamente. Hace pocos días un jugador entrenaba con Olimpia y luego llegó lesionado desde la selección. Eso nos perjudica directamente. No puede ser que no exista comunicación sobre las cargas de trabajo o el estado físico de los jugadores".



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También aprovechó para mandar un recado sobre la pertenencia de los jugadores, ya que al final los clubes se miran afectados.

"Los jugadores son de los clubes, no de la selección. Se prestan a la selección, no dejan de pertenecer a sus clubes. Eso hay que tenerlo claro".



Y cerró diciendo. "Debe existir coordinación, comunicación y planificación entre todos los equipos del país. Hoy no hay una organización ordenada en ese sentido".

Jorge Álvarez deberá esperar un tiempo prudencial para su recuperación, mismo que no se precisó de parte de técnico de Olimpia, pero si aseguró que se perderá la pretemporada.