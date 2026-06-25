Presidente del Vida anuncia acciones contra la FFH: "Voy a ir encima de todos"

El dirigente denuncia que tiene conocimiento de “actos de corrupción” en la Federación de Fútbol de Honduras, donde explica que ganó un Laudo del TAS para restablecerle la categoría y ahora no descansará hasta hacer justicia.

Luis Cruz , presidente del Club Vida , explotó en un video tras recibir el no de la Liga Nacional de la invitación a formar parte de primera división y denuncia que se había quedado callado, pero ahora soltará todo ante la FIFA.

“En el pasado fuimos afectados, nos hicieron muchas cosas en contra, ganamos un Laudo del TAF que no se respetó por la Federación de Fútbol (de Honduras). Yo me mantuve callado y me mintieron en la cara, me dijeron: estate tranquilo porque vas ser invitado el próximo año y paré el tema de la demanda”, comentó el dirigente.

Cruz explica que hará la entrega de las pruebas de corrupción que hay en el fútbol de Honduras ante la FIFA. Lo hará como ciudadano de Estados Unidos y no como catracho que es, pues dice que muchos en este país se callan por temor a represalias del poder.

“En los últimos meses me han mentido a la cara, me han dicho que no presentamos un proyecto sólido. No tengo nada que probarle a nadie, se lo voy a probar a la FIFA y a las autoridades de mí país, porque yo soy norteamericano, yo no cargo pasaporte hondureño”, atizó el presidente cocotero.

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Y es que el Vida era uno de los equipos que iba a ser invitado ahora que se expandió la Liga Nacional a 12 clubes. Luis Cruz llegó a la Asamblea que se llevó a cabo el pasado 20 de junio en San Pedro Sula, pero los dirigentes ya tenían todo hecho desde antes y el invitado fue el Independiente de Siguatepeque.

Cruz se retiró molesto. Algunos dirigentes explicaron que el Vida no llevaba un informe completo del plan como sí lo presentó el Independiente. Finalmente, el dirigente anuncia que va con todo para denunciar “actos de corrupción” que hay dentro de los entes que rigen el fútbol de Honduras

“Que Dios los bendiga a todos, que se preparen porque voy a ir encima de todos porque tengo pruebas de muchísimas cosas, de muchos actos de corrupción que nadie se atreve a denunciar por temor a las represalias que siempre le dicen a la gente”, denunció el dirigente cocotero.