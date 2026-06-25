Keyrol Figueroa sorprende con sus vacaciones y así lo vive antes de unirse al Liverpool

Alejado de los terrenos de juego y disfrutando de la familia y la cultura hondureña; así son las vacaciones de Keyrol Figueroa, hijo del ex capitán de la selección nacional. El atacante hondureño decidió venirse al país tras su participación con la selección ante Argentina. La experiencia sin duda alguna no tendrá precio en su vida.

Keyrol ha colgado varias historias en sus redes sociales, donde se ha podido observar las actividades que ha realizado en su país natal, Honduras. En los primeros días se pudo ver sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de Olimpia, donde se hace acompañar de su padre Maynor Figueroa. Luego el jugador y su padre se fueron a disfrutar unos días en la Isla de Roatán, considerada una de las playas más bonitas del mundo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El tiempo en familia no tiene precio y Keyrol también lo quiso vivir en carne propia, ya que no había podido disfrutar de ellos por su estadío en Europa y Estados Unidos. El juvenil hondureño subió una foto en la que sale junto a Maynor, Josman Figueroa y otros familiares bajo de una champa en la playa, recuerdos que llevará siempre en su mente.