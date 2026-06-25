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Keyrol Figueroa sorprende con sus vacaciones y así lo vive antes de unirse al Liverpool

El juvenil futbolista hondureño disfruta del país ante de retornar a Europa e iniciar la pretemporada con el Liverpool.

Keyrol Figueroa sorprende con sus vacaciones y así lo vive antes de unirse al Liverpool
25 de junio de 2026 a las 15:09

Alejado de los terrenos de juego y disfrutando de la familia y la cultura hondureña; así son las vacaciones de Keyrol Figueroa, hijo del ex capitán de la selección nacional.

El atacante hondureño decidió venirse al país tras su participación con la selección ante Argentina. La experiencia sin duda alguna no tendrá precio en su vida.

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Keyrol ha colgado varias historias en sus redes sociales, donde se ha podido observar las actividades que ha realizado en su país natal, Honduras.

En los primeros días se pudo ver sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de Olimpia, donde se hace acompañar de su padre Maynor Figueroa.

Luego el jugador y su padre se fueron a disfrutar unos días en la Isla de Roatán, considerada una de las playas más bonitas del mundo.

Keyrol Figueroa sorprende con sus vacaciones y así lo vive antes de unirse al Liverpool
(Carlos Castellanos)

El tiempo en familia no tiene precio y Keyrol también lo quiso vivir en carne propia, ya que no había podido disfrutar de ellos por su estadío en Europa y Estados Unidos.

El juvenil hondureño subió una foto en la que sale junto a Maynor, Josman Figueroa y otros familiares bajo de una champa en la playa, recuerdos que llevará siempre en su mente.

Keyrol Figueroa sorprende con sus vacaciones y así lo vive antes de unirse al Liverpool
(Carlos Castellanos)

Las vacaciones estarían llegando pronto a su final, ya que después del Mundial seguramente tendrá que incorporarse a la filas del Liverpool, club que le ofreció renovación de su contrato.

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Redacción web
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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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