CONDEPOR aclara polémica sobre el estadio Nacional Chelato Uclés ¿qué pasó con sus letras?

"Ante la desinformación que circula en redes sociales, CONDEPOR aclara que es falso que se esté retirando el nombre de “Chelato Uclés” del Estadio Nacional", comienzan explicando.

Luego que redes sociales circulara un video en el que aparecía personal del estadio Nacional retirando las letras del nombre Chelato Uclés, las autoridades de la Comisión Nacional de Deportes Educación Física y Recreación han salido al paso para aclarar lo sucedido.

Además dejan en claro que: "Los trabajos que actualmente se realizan corresponden al reemplazo de 11 ventanales que resultaron dañados durante la instalación de las letras del estadio, cuando la grúa utilizada en esas labores provocó fisuras en los vidrios".

Para dejar evidencia que lo que se está haciendo en un cambio en los ventanales. "La empresa contratista Salvador García realizó la compra de los nuevos ventanales y actualmente ejecuta su instalación. Para realizar estos trabajos fue necesario retirar temporalmente algunas letras, las cuales serán reinstaladas una vez finalice el proceso".

Ante otro tipo de desinformaciones que han surgido en su momento, CONDEPOR deja claro que: "En ningún momento se cambiará el nombre del Estadio Nacional “Chelato Uclés” ni su rotulación".

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